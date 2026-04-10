Рейтинг лучших фигуристок сезона 2025/2026: взлеты, падения и новые звезды

Подводим итоги сезона 2025/2026 в фигурном катании: голосуйте за лучших фигуристок, чьи выступления запомнились вам больше всего. Обзор ярких моментов, триумфов и драматичных моментов сезона. Вспоминаем выступления Аделии Петросян, Каори Сакамото, Марии Захаровой, Алисы Двоеглазовой, Даши и других.

Алиса Двоеглазова , ставшая единственной российской фигуристкой, принявшей участие в международных соревнованиях и продемонстрировавшей упорство до конца на Олимпиаде, наконец-то вышла из юниорского периода и ворвалась во взрослый спорт. Мария Захарова также поднялась в топ, поражая публику яркими образами и исполнением четверных прыжков.

Сезон 2025/2026 запомнился множеством ярких героинь, и теперь у вас есть возможность отдать свой голос за любую из фигуристок, чьи выступления впечатлили вас больше всего. Вы можете голосовать как за одну спортсменку, так и за всех, кто, по вашему мнению, достоин признания за свои прокаты в этом сезоне. Для того чтобы поднять программу фигуристки в рейтинге, используйте стрелку вверх «↑». Если вы хотите опустить программу, воспользуйтесь стрелкой вниз «↓». Обратите внимание, что функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы читаете эту статью через поисковую страницу, вы увидите только сформированный список без возможности голосования.\Сезон 2025/2026 оказался непростым для многих фигуристок. Аделии Петросян пришлось столкнуться с травмами и неоднократно восстанавливать форму. Несмотря на трудности, она продемонстрировала выдающиеся результаты, выиграв все старты на российском уровне, в которых принимала участие. На Олимпиаде Аделия также выступила достойно, исполнив все элементы, за исключением четверного тулупа. Ее короткая программа в Милане была признана идеальной, и сама спортсменка призналась, что не испытывала волнения и получила огромное удовольствие от своего выступления. Каори Сакамото, завершая свою карьеру, стремилась провести сезон на максимальном уровне. Японская фигуристка пополнила свою копилку четвертым золотом чемпионатов мира и двумя олимпийскими медалями: серебром в командных соревнованиях и серебром в личных. Много было споров о том, что именно одинарный тулуп отделил Каори от золота Олимпийских игр, но ее достижения, безусловно, делают ее одной из величайших фигуристок в истории.\Для Марии Захаровой этот сезон стал прорывным. После нескольких сезонов, пропущенных из-за травм, она вернулась и сразу же продемонстрировала умение стабильно исполнять четверной тулуп и показывать насыщенные программы. Мария стала первой российской фигуристкой старше 18 лет, которая исполнила квад в программе. Благодаря уверенным прокатам с элементами ультра-си, Мария завоевала бронзовую медаль на чемпионате России. На чемпионате России по прыжкам Мария выступала в дуэте с Владиславом Дикиджи, и всего полчаса совместных тренировок принесли им бронзовую медаль. Первый взрослый сезон Алисы Двоеглазовой также стал успешным: фигуристка от старта к старту демонстрировала четверные прыжки и занимала высокие места. На дебютном взрослом чемпионате России она завоевала серебряную медаль, а на чемпионате России по прыжкам – сразу два золота: в личном турнире и в дуэтах с Андреем Мозалёвым. В конце сезона Алиса одержала первую крупную победу на новом уровне, выиграв финал Гран-при России в Челябинске. Даша, несмотря на взлеты и падения, показала множество положительных моментов в этом сезоне. Она одержала первую в своей карьере победу на взрослом этапе Гран-при в Омске, опередив Алису Двоеглазову и Алину Горбачёву. На чемпионате России по прыжкам Дарья вышла в финал и стала бронзовым призером личного турнира, а в финале Гран-при завоевала серебро. Несмотря на травму, которая беспокоила ее на протяжении сезона, Дарья делала все возможное, чтобы показать свой максимум. Японская фигуристка Ами Накат была признана лучшим новичком года на премии ISU, что является заслуженным признанием. Она стремительно ворвалась во взрослый спорт, демонстрируя отличные результаты. Осенью Ами сенсационно выиграла дебютный взрослый этап Гран-при, обойдя Каори Сакамото. Затем она завоевала серебро в финале серии, стала второй на чемпионате четырёх континентов и бронзовым призером в личном турнире на Олимпийских играх. Ее успех был обусловлен правильно подобранными программами и тройным акселем, который стал ее козырем и принес ей немало побед в короткой программе. Эстонская фигуристка пропустила первую часть сезона из-за операции, но к главным стартам смогла восстановиться и продемонстрировала впечатляющие результаты. Нине было важно подтвердить звание лучшей в Европе, и она справилась с этой задачей, выиграв чемпионат Европы в Шеффилде, спустя год после победы на ЧЕ в родной Эстонии. На Олимпиаде и чемпионате мира Петракина вошла в топ-7 лучших, доказав, что является одной из сильнейших европейских фигуристок на данный момент. Алиса Лью вернулась к старой программе в олимпийском сезоне и одержала победы на главных стартах. Несмотря на не очень впечатляющее начало сезона, которое включало смену программ и сомнения по поводу возвращения тройного акселя, Алиса набрала обороты и в финале Гран-при, а также на Олимпиаде, смогла обойти всех конкуренток благодаря стабильным прокатам





Фигурное Катание Рейтинг Сезон 2025/2026 Аделия Петросян Каори Сакамото Мария Захарова Алиса Двоеглазова Олимпиада Гран-При Чемпионат России Спортсменки Прокаты Прыжки Ультра-Си

