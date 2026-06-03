Резкое снижение веса провоцирует появление целлюлита

Врач объяснила, почему после снижения веса появляются целлюлитные пузырьки

Москва, 3 июня. Резкое снижение веса провоцирует появление целлюлит а из-за ухудшения качества соединительной ткани и потери эластичности кожи. Об этом радио Sputnik сообщила врач превентивной медицины и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус.

При слишком быстром уходе лишних килограммов кожный покров не успевает адаптироваться, что ведет к снижению плотности коллагеновых волокон и усилению эффекта "апельсиновой корки". Жесткие пищевые ограничения при этом усугубляют дефицит белка, полезных жиров и микроэлементов, необходимых для здоровья сосудов и кожи. Выраженность целлюлита зависит не только от массы тела, но и от гормонального фона, микроциркуляции, уровня стресса и качества сна.

Для сохранения плотности тканей и улучшения внешнего вида специалист рекомендует придерживаться постепенного снижения веса в сочетании с регулярными физическими нагрузками и достаточным потреблением белка





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