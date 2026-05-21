Режим повышенной готовности в Бурятии после подъема воды в реке Оронгодой

📆5/21/2026 5:55 AM
Режим повышенной готовности введен в селе Утата Закаменского района Бурятии после подъема уровня воды в реке Оронгодой. Из-за сильных ливней река вышла из берегов и подтопила 13 приусадебных участков. Глава Закаменского района провел оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. В ГУ МЧС по Республике Бурятии сообщили, что местные власти организовали работы по обустройству водоотводного канала. Отмечается, что из-за проведения работ будет перекрыто движение на участке дороги Утата — Далахай. В связи с этим сельское поселение Далахайское временно останется без автомобильного сообщения. Для местных жителей подготовлен запас продуктов питания на период паводка. Подтопления также зафиксированы в Тункинском районе республики. В населенном пункте Жемчуг вода зашла на четыре приусадебных участка, при этом угрозы жилым домам нет. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Ранее в Армавире объявили эвакуацию из-за угрозы подтопления. Оцените материал ПроисшествияБурятияливниЗакаменский районпаводокподтоплениеМЧСЧС

