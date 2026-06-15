Режим чрезвычайной ситуации в лесах Томской области из-за осложнения лесопожарной обстановки

В Томской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за осложнения лесопожарной обстановки. По состоянию на утро 15 июня в регионе зарегистрировано 13 активных пожаров, общая площадь которых превышает 3,8 тысячи гектаров. Данное решение принято с целью обеспечения безопасности населения, локализации и ликвидации угрозы распространения лесных пожаров, предотвращения ущерба объектам жизнеобеспечения, социальной и производственной сферы, а также жилым строениям, и минимизации потерь лесного фонда.

На территории Томской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах ввиду осложнения лесопожарной обстановки. По состоянию на утро 15 июня в регионе зарегистрировано 13 активных пожаров, общая площадь которых превышает 3,8 тысячи гектаров.

Данное решение принято с целью обеспечения безопасности населения, локализации и ликвидации угрозы распространения лесных пожаров, предотвращения ущерба объектам жизнеобеспечения, социальной и производственной сферы, а также жилым строениям, и минимизации потерь лесного фонда. Ухудшение лесопожарной обстановки обусловлено сочетанием жаркой и сухой погоды с активными лесными пожарами, тушение которых ведется с помощью авиации. Уровень пожарной опасности в регионе оценивается как средний. Напомним, что ранее сообщалось о привлечении в Томскую область федеральных авиапожарных сил и подразделений из других регионов Сибири.

За прошедшие выходные удалось потушить 31 пожар на площади почти в тысячу гектаров





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