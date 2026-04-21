Редактор URA.RU Денис Аллаяров приговорен к пяти годам колонии за дачу взятки

Редактор URA.RU Денис Аллаяров приговорен к пяти годам колонии за дачу взятки
СудЕкатеринбургВзятка
Суд Екатеринбурга вынес приговор журналисту Денису Аллаярову по делу о коррупции. Фигурант получил пять лет колонии и крупный штраф за покупку полицейских сводок.

Ленинский районный суд города Екатеринбург а поставил точку в громком уголовном деле, связанном с коррупционной деятельностью представителя медиасферы. Редактор известного информационного агентства URA.RU Денис Аллаяров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Судебный процесс привлек внимание общественности не только статусом подсудимого, но и серьезностью вынесенного приговора, который демонстрирует жесткую позицию правоохранительных органов в отношении подобных нарушений закона. Согласно материалам дела, доказанный объем взятки составил 120 тысяч рублей. Следствие установило, что денежные средства передавались за предоставление конфиденциальной информации, а именно оперативных сводок полиции, доступ к которым для гражданских лиц ограничен. За эти противоправные действия суд приговорил Аллаярова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, осужденному назначен внушительный штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Также суд счел необходимым наложить дополнительное наказание в виде запрета на осуществление журналистской и редакторской деятельности сроком на четыре года, что фактически означает полную профессиональную дисквалификацию на длительный период времени. История развития этого дела берет свое начало в июне прошлого года, когда фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов непосредственно в момент совершения преступления. Параллельно с уголовным преследованием, в отношении имущества и денежных активов Аллаярова были применены обеспечительные меры. Важно отметить, что в рамках борьбы с коррупционными проявлениями правовая система страны продолжает последовательно пресекать любые попытки получения доступа к закрытым ведомственным базам данных через подкуп должностных лиц. Случай с редактором URA.RU стал показательным примером того, как стремление получить эксклюзивную информацию незаконным путем приводит к краху карьеры и лишению свободы. Решение суда вступило в законную силу, а сам осужденный был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения вердикта, что подчеркивает бескомпромиссность правосудия в вопросах борьбы с коррупцией среди представителей прессы

Суд Екатеринбург Взятка URA.RU Уголовное Дело

 

