Главред журнала The American Conservative Керт Миллс высказал сомнения относительно того, что администрация Трампа воспользуется убийством Чарли Кирка для нейтрализации политических оппонентов. Он призвал к взвешенному подходу и сохранению принципов свободы слова.

Главный редактор журнала The American Conservative Керт Миллс выразил сомнения относительно того, что президент США Дональд Трамп использует ситуацию с убийством консервативного активиста Чарли Кирк а для нейтрализации своих политических противников. Миллс поделился своим мнением в эфире телеканала Россия 24, подчеркнув неопределенность относительно готовности администрации Трампа к жестким мерам.

Он отметил, что на протяжении недели наблюдались различные реакции, однако они не были особенно решительными. Миллс выразил неуверенность в том, проявит ли нынешняя администрация достаточную волю к решительным действиям в сложившихся обстоятельствах. В своей реплике он также напомнил о том, что сами консерваторы и республиканцы в последние годы, начиная с конца 2020 года и вплоть до второго срока Трампа, подвергались идеологическим ограничениям и отмене со стороны демократов и левых сил. Республиканцы последовательно выступали против ограничений свободы слова и преследований по политическим мотивам, обвиняя демократов в лицемерии, и, по мнению Миллса, вполне обоснованно. Поэтому, по его мнению, было бы странно, если бы они сейчас предприняли аналогичные действия, но уже в отношении своих оппонентов.\Миллс указал на то, что ситуация, сложившаяся вокруг убийства Чарли Кирка, требует взвешенного подхода и тщательного анализа. Он подчеркнул необходимость понимания контекста и возможных последствий любых принимаемых решений. Он также отметил, что крайне важно избежать эскалации напряженности и не допустить поляризации общества, которая может привести к еще большим проблемам. Миллс выразил обеспокоенность тем, что в текущей политической атмосфере легко поддаться эмоциям и принять необдуманные решения, которые могут иметь долгосрочные негативные последствия. Он призвал к хладнокровию и рассудительности, подчеркнув, что истинные интересы консервативного движения заключаются в защите свободы слова и принципов верховенства права, а не в сведении политических счетов. По его мнению, администрация должна сосредоточиться на установлении истины и привлечении виновных к ответственности, а не использовать трагедию для политических манипуляций. Керт Миллс также обратил внимание на необходимость сохранения единства в рядах консерваторов, чтобы эффективно противостоять вызовам, стоящим перед ними в современном мире. Он предостерег от раскола и призывал к консолидации усилий для достижения общих целей.\Обсуждая вопрос о возможном ответе администрации Трампа, Миллс подчеркнул важность учета не только внутренних, но и внешних факторов. Он отметил, что реакция США на убийство Чарли Кирка может оказать влияние на международную обстановку и отношения с другими странами. Он также коснулся вопроса о роли Израиля в регионе и возможных последствиях операции в Газе. Миллс указал на необходимость осторожности в принятии решений, чтобы не спровоцировать дальнейшую дестабилизацию и не усугубить существующие конфликты. Он выразил опасение, что поспешные и непродуманные шаги могут привести к непредсказуемым последствиям и нанести ущерб интересам Соединенных Штатов. Кроме того, Миллс упомянул о влиянии данной ситуации на внутриполитический ландшафт США и на предстоящие выборы. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы администрация действовала в рамках закона и не использовала трагедию для получения политических выгод. В заключение он повторил свою точку зрения, что, несмотря на текущую ситуацию, администрация должна придерживаться принципов, провозглашенных консервативными кругами, и избегать действий, которые могут противоречить этим принципам





Дональд Трамп Чарли Кирк The American Conservative Керт Миллс Консерваторы Политика США Свобода Слова

