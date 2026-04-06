Регулирование движения электросамокатов: ключевой аспект обеспечения безопасности

Общественная палата РФ призывает не запрещать электросамокаты, а регулировать их использование, предлагая внести изменения в ПДД и ввести возрастные ограничения для водителей СИМ.

Движение электросамокатов в городах не следует запрещать, необходимо осуществлять его регулирование . Например, целесообразно отнести их к категории М, ввести обязательное ношение шлемов водителями или же установить минимальный возраст для управления этими средствами индивидуальной мобильности ( СИМ ) с 16 лет.

Такое мнение озвучил 6 апреля заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. Он подчеркнул, что необходимо использовать подход регулирования, а не прибегать к запретам. Предлагается, в частности, распространить категорию М на электросамокаты, а также установить возрастной ценз для управления СИМ с 16 лет, поскольку именно с этого возраста наступает административная ответственность. По словам Холодова, это позволит исключить случаи, когда несовершеннолетние дети используют электросамокаты, что повышает риски дорожно-транспортных происшествий. Он также отметил, что в текущем законодательстве все еще остаются ошибки, связанные с правилами дорожного движения (ПДД) для средств индивидуальной мобильности. В частности, некорректно прописаны штрафы, а также неясным является положение СИМ в рамках ПДД. Возникает неопределенность в классификации этих средств, что создает путаницу между велосипедами, мопедами и мотоциклами. Холодов считает, что запрет электросамокатов – это наиболее простой, но не самый эффективный вариант решения проблемы. Гораздо более целесообразным подходом будет введение регламентирования и приведение ПДД в соответствие с современными реалиями, учитывая растущее количество личных электросамокатов у населения. Недавний пример показывает, как Госавтоинспекция осуществляет контроль за соблюдением ПДД доставщиками, использующими СИМ. Это свидетельствует о необходимости комплексного подхода к решению вопроса, включающего в себя не только правовые аспекты, но и вопросы безопасности и профилактики нарушений. В частности, глава городского округа Котельники Михаил Соболев 2 апреля сообщил о полном запрете проката электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на территории округа. Это решение было принято комиссией по безопасности дорожного движения по результатам совещания с представителями ГИБДД. Данный пример демонстрирует, как местные власти реагируют на возникающие проблемы, связанные с использованием СИМ, принимая меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Однако, важно помнить, что подобные запреты могут быть лишь временной мерой, а для решения проблемы в долгосрочной перспективе необходим комплексный подход, основанный на регулировании, контроле и образовании.\В настоящее время наблюдается активный рост использования средств индивидуальной мобильности в городах, что приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий с их участием. Это обуславливает необходимость разработки и реализации эффективных мер по регулированию движения СИМ. Важно учесть опыт других стран, где уже существуют различные подходы к регулированию данного вида транспорта. Необходимо проанализировать как положительные, так и отрицательные аспекты существующих систем, чтобы выработать оптимальную модель для России. Регулирование должно включать в себя четкое определение правил дорожного движения для СИМ, установление минимального возраста для управления, введение обязательного страхования ответственности владельцев, а также организацию инфраструктуры, такой как выделенные полосы и парковки для СИМ. Кроме того, необходимо проводить информационные кампании, направленные на повышение осведомленности населения о правилах дорожного движения и безопасности при использовании СИМ. Важно учитывать специфику каждого региона, принимая во внимание плотность населения, дорожную инфраструктуру и климатические условия. Регулирование движения СИМ должно быть направлено не только на обеспечение безопасности, но и на создание комфортных условий для использования этого вида транспорта, который становится все более популярным среди горожан. Необходимо найти баланс между обеспечением безопасности и сохранением свободы передвижения, что позволит эффективно регулировать использование СИМ и минимизировать риски.\Проблема заключается не только в правовом регулировании, но и в формировании культуры дорожного движения среди пользователей СИМ. Многие водители электросамокатов и других СИМ не знакомы с правилами дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и игнорируют сигналы светофора. Это создает опасность как для них самих, так и для других участников дорожного движения, включая пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Важно проводить систематическую работу по повышению правовой грамотности и культуры поведения на дорогах среди пользователей СИМ. Это может включать в себя организацию обучающих программ, проведение инструктажей и выдачу специальных удостоверений для управления СИМ. Также необходимо усилить контроль за соблюдением ПДД со стороны ГИБДД и привлекать к ответственности нарушителей. Кроме того, важно развивать инфраструктуру, способствующую безопасному использованию СИМ. Это включает в себя создание велодорожек, выделенных полос для СИМ, а также обустройство мест для парковки. Все эти меры должны быть направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ. Только комплексный подход, включающий в себя правовое регулирование, контроль и образование, позволит эффективно решить проблему и обеспечить безопасное сосуществование всех участников дорожного движения





Известия / 🏆 26. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Электросамокаты ПДД СИМ Безопасность Регулирование

Россия Последние новости, Россия Последние новости