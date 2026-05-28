Регионы России вводят выплаты для пар, проживших в браке 50 лет и более

В ряде российских регионов установлены дополнительные единовременные выплаты для супружеских пар, отмечающих юбилейные даты брака. Суммы и условия различаются: от 29,6 тыс. рублей в базовых регионах до 75 тыс. рублей в Санкт-Петербурге. Эксперт отмечает, что опыт таких программ может быть полезен для других субъектов РФ.

В нескольких регионах России введены дополнительные ежемесячные и единовременные выплаты для супружеских пар, проживших в браке много лет. Эта мера социальной поддержки направлена на поощрение стабильных семей и улучшение их материального положения.

Суммы и условия выплат различаются в зависимости от региона и юбилейной даты брака. По словам доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина, в большинстве случаев выплаты являются единовременными и привязаны к круглым датам: 50, 55, 60, 65 и 70 лет брака. Например, в базовых регионах суммы составляют от 29 651 рубля за 50 лет брака до 44 473 рублей за 65 и 70 лет.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах размер выплат выше и также увеличивается с каждым юбилеем: 50 тысяч рублей за полвека, 55 тысяч за 55 лет, 60 тысяч за 60 лет, 65 тысяч за 65 лет и 70 тысяч за 70 лет супружеской жизни. В Санкт-Петербурге семейным парам, где оба супруга имеют постоянную регистрацию, предоставляются выплаты в размерах 50, 60, 70 и 75 тысяч рублей соответственно за 50, 60, 70 и 75 лет брака.

Отдельная практика существует в Хабаровском крае, где с 2021 года выплачивается 25 тысяч рублей каждому супружескому союзу, преодолевшему полувековый рубеж. Эксперт notes, что такая региональная инициатива может служить примером для других субъектов РФ, где аналогичные меры пока не приняты. Таким образом, поддержка многолетних браков становится частью социальной политики, отражающей ценность семьи в российском обществе. Разнообразие программ демонстрирует экспериментальный подход регионов к решению демографических и социальных задач, стимулируя сохранение устойчивых семейных отношений





