Регламент ISU изменит правила для российских фигуристов

Новый регламент ISU, вступающий в силу 12 июня, изменит правила для российских фигуристов. Теперь спортсмены должны подтверждать своё место жительства и гражданство, чтобы выступать в международных соревнованиях. Это может оказать влияние на российских фигуристов, которые могут столкнуться с трудностями в получении разрешения на выступление.

Согласно обновленному регламенту, который вступит в силу 12 июня, спортсмен может выступать только в качестве представителя федерации страны‑члена ISU , гражданином которой он является или на территории которой он проживал не менее одного года.

Проживание в течение одного года подтверждается документами, доказывающими (к разумному удовлетворению ISU), что человек непрерывно находился в стране проживания минимум 180 дней в течение прошедшего календарного года. Подтверждение места жительства обновляется ежегодно. Для этого в ISU должны предоставляться соответствующие документы. В парном катании и танцах на льду гражданство представляемой страны должно быть хотя бы у одного члена пары или дуэта.

Ранее было достаточно, чтобы один из партнеров прожил в новой стране не менее года, а второй являлся гражданином любой страны‑члена ISU. Фигурное катание подверглось изменениям в связи с обновленным регламентом ISU. Теперь спортсмены должны подтверждать своё место жительства и гражданство, чтобы выступать в международных соревнованиях. Это изменение может оказать влияние на российских фигуристов, которые могут столкнуться с трудностями в получении разрешения на выступление.

Илья Малинин, президент Федерации фигурного катания на коньках России, заявил, что хочет видеть выступление российских фигуристов на международных соревнованиях. Однако, он также отметил, что политика не должна влиять на спорт. В связи с этим, некоторые российские фигуристы, такие как Алена Косторная и Александра Трусова, могут столкнуться с трудностями в получении разрешения на выступление. Ирина Сихарулидзе, президент Федерации фигурного катания на коньках России, заявила, что в случае, если россиян не допустят до международных стартов, ФФККР может обратиться в суд.

Недавно состоялась встреча с болельщиками в поддержку российских фигуристов, которую провел Евгений Плющенко. Однако, на встрече присутствовал человек, который выкрикивал комментарии и мешал вести встречу. Плющенко попросил вывести этого человека. Кроме того, Илья Малинин заявил, что хочет видеть выступление российских фигуристов, но не хочет, чтобы политика влила в спорт.

В завершение, чемпионат России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Челябинске. В будущем, фигурное катание может подвергнуться изменениям, связанных с новым регламентом ISU. Однако, пока что, российские фигуристы могут столкнуться с трудностями в получении разрешения на выступление на международных соревнованиях





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