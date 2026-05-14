Реакция Флорентино Переса на вылет Реала из Лиги чемпионов и главные события мирового футбола

Президент мадридского Реала прокомментировал спорное удаление Камавинга в матче против Баварии, а также рассматриваются перспективы возвращения Жозе Моуринью и успехи Лионеля Месси в США.

Завершение выступления мадридского Реала в текущем розыгрыше Лиги чемпионов оставило после себя массу вопросов и горячих споров. Особое внимание привлек ответный четвертьфинальный поединок против мюнхенской Баварии, который завершился со счетом 3:4 в пользу немецкого коллектива, при этом общий итог противостояния составил 4:6.

Одним из самых драматичных моментов встречи стало удаление Эдуардо Камавинга, который получил красную карточку после фола на Харри Кейне на чужой половине поля и последующего отказа отдать мяч сопернику после свистка. Президент королевского клуба Флорентино Перес в эфире программы El Chiringuito выразил свое мнение по поводу этого инцидента. По словам главы клуба, главный арбитр встречи Славко Винчич допустил серьезную ошибку, так как, вероятно, не осознавал, что французский полузащитник уже имел при себе желтую карточку.

Перес подчеркнул, что не видит в действиях судьи злого умысла или намеренного желания помешать Реал Мадрид выйти в полуфинал, однако сама ошибка стала критическим фактором в исходе матча. В то же время эксперты, в частности Уэсли Снейдер, заняли более жесткую позицию, назвав поступок игрока невероятно глупым и призвав футболистов разбираться в ситуации внутри раздевалки, а не перекладывать ответственность на арбитраж. Параллельно с обсуждением неудач в еврокубках, Флорентино Перес затронул тему ключевых игроков команды, отметив исключительную значимость Винисиуса Жуниора.

Президент назвал бразильца одним из лучших футболистов в истории клуба, подчеркнув, что именно его вклад помог команде завоевать два последних титула Лиги чемпионов. В вопросе продления контракта с игроком Перес призвал к спокойствию, заявив, что никакой спешки нет, так как обе стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Тем временем вокруг клуба закрутились новые трансферные и тренерские слухи. Сообщается, что Бенфика предложила новый контракт Жозе Моуринью на фоне растущего интереса к нему со стороны Реала.

Португальская сторона рассчитывает получить компенсацию в размере семи миллионов евро в случае ухода специалиста. Любопытно, что действующий тренер Карло Анчелотти отнесся к возможной перспективе возвращения Моуринью в Мадрид весьма позитивно. Итальянец заявил, что был бы рад видеть Жозе в клубе, так как тот всегда проделывал фантастическую работу во всех командах, которые возглавлял, и способен привнести новый импульс в развитие коллектива. Мировая футбольная арена продолжает радовать болельщиков яркими событиями и рекордами.

В Соединенных Штатах Лионель Месси продолжает доминировать в МЛС, разделяя второе место в гонке бомбардиров с Мусой. Аргентинский маэстро продемонстрировал феноменальную форму, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи в 12 матчах сезона. В частности, в игре против Цинциннати Месси оформил дубль, что стало его 908-м и 909-м голами в официальной карьере, хотя один из его мячей был впоследствии переписан. Для сравнения, счет Криштиану Роналду на данный момент составляет 971 забитый мяч.

В Европе также фиксируются значимые успехи: ПСЖ под руководством владельца Нассера Аль-Хелайфи завоевал пятый титул чемпиона Франции подряд. Глава клуба подчеркнул, что эта победа является результатом коллективных усилий всего персонала и игроков, а не заслугой одного человека. В Англии борьба за чемпионство остается предельно напряженной, где Манчестер Сити находится всего в двух очках от Арсенала, что обещает интригующую развязку сезона.

Кроме того, российские спортсмены также отмечают свои достижения: вратарь Матвей Сафонов стал чемпионом Франции, а хоккейный Ак Барс одержал важную победу в своем турнире





