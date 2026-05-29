Реал Мадрид установил рекорд доходов в мировом спорте: 1,265 млрд долларов
📆5/29/2026 11:22 AM
Forbes сообщает, что мадридский Реал превзошел Даллас Ковбойз по годовым доходам. Также в новостях: ответ штаба Рикельме на слова Переса, срыв сделки по покупке Севильи, предложение Барселоны по Альваресу и итоги товарищеского матча России с Египтом.

Футбол ьный клуб Реал Мадрид установил новый рекорд по доходам среди спорт ивных клубов мира. Согласно данным авторитетного издания Forbes , мадридцы заработали 1,265 миллиарда долларов, превзойдя предыдущего лидера Даллас Ковбойз из НФЛ, чей доход составил 1,230 миллиарда.

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал это достижение: 'Мы создали самый успешный и дорогой в мире проект. У нас в руках сокровище, которое никто не отнимет. Я вложу всю энергию в то, чтобы никто не забрал принадлежащее нам сосьос.

' Такие заявления подтверждают амбиции клуба оставаться на вершине мирового футбола. Тем временем разгорелся конфликт между штабом Хуана Романа Рикельме и Пересом. Представители Рикельме ответили на критику президента Реала: 'Он говорит про период Кальдерона, когда Энрике было 15 лет. Сосьос Реала заслуживают знать о сомнительных сделках свиты президента.

Приглашаем его на дебаты.

' Параллельно с этим сделка по покупке Севильи Серхио Рамосом оказалась на грани срыва. Инвестфонд, который представляет защитник, предложил приобрести только 30 тысяч акций вместо обговоренных 80 тысяч. В других трансферных новостях Барселона сделала официальное предложение по Хулиану Альваресу - 100 миллионов евро без бонусов и включения игроков. Сам футболист попросил Атлетико отпустить его.

Также Кай Хавертц выразил уверенность в победе Арсенала в финале Лиги чемпионов: 'Арсенал выйдет и победит ПСЖ. У них снова невероятный сезон, но у нас есть уверенность, а победа в АПЛ дает большой импульс.

' В российском футболе также есть важные события. Долг Пари НН оказался чуть больше 300 миллионов рублей, а не 1,5 миллиарда, как сообщалось ранее. Доходы клуба выросли до 258 миллионов за год, что позволяет ему выйти в плюс. Товарищеский матч сборной России с Египтом завершился поражением 0:1, что вызвало критику со стороны экспертов.

Депутат Госдумы Журова прокомментировала: 'Наверное, когда играешь с Египтом, думаешь: я же красавчик, все умею. Вчера нам сказали, что это не так. Надо иногда опускаться с небес на землю.

' Легендарный футболист Александр Мостовой добавил: 'Проблемы от уровня мастерства, мы сейчас крутимся в своем огороде, а чтобы стать сильнее, нужно играть с сильными. Критиковать сборную не за что.

' Игорь Колыванов отметил, что сборной приелись товарищеские матчи, и Карпину сложно настроить команду, так как многие игроки головой уже в отпуске. Также главный тренер Сочи Игорь Осинькин оценил форму игроков - от Зиньковского осенью ждали больше, а Коваленко стал похож на себя в апреле-мае после долгого непопадания в старт. Генеральный директор Спартака Некрасов высказался о Карседо: 'Отмечу его конструктивную эмоциональность. Восприятие клуба судьями было не самым позитивным, а Хуан не переходит грань.

' Таким образом, прошедшая неделя была насыщена событиями как в европейском, так и в российском футболе. Вингер Оренбурга Томпсон отметил различия в безопасности: 'В России очень безопасно, совсем другая культура. В Чили нельзя оставить машину открытой или забыть вещь на улице - точно украдут.

' Эти слова подчеркивают особенности жизни и менталитета. В целом, новости охватывают широкий спектр - от рекордных доходов Реала до деталей трансферных переговоров и обсуждения игры сборной России

