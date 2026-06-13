Реакция Италии на шутки Инфантино и другие футбольные новости: расширение ЧМ, критика ФИФА и высказывания звезд

Итальянские политики и министр спорта критикуют президента ФИФА Джанни Инфантино за шутки об отсутствии сборной Италии на ЧМ-2026. Парламентарий назвал такие высказывания мелочными, указав на необходимость уважения от лица FIFA. В этом материале также рассматриваются темы возможного увеличения числа участников чемпионата мира, претензии Юргена Клоппа в адрес ФИФА, а также мнения Клозе, Бекхэма, бразильского президента и других фигур футбола.

Итальянские политики и спорт ивные функционеры отреагировали на шутки президента ФИФА Джанни Инфантино по поводу отсутствия сборной Италии на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Инфантино , в ходе недавнего интервью, в шутливом тоне предложил стримеру IShowSpeed стать президентом ФИФА на пять минут, а также допустил комментарии относительно того, что Италия , возможно, не прошла бы квалификацию даже при участии 64 или 208 команд в турнире.

Эти высказывания вызвали резкую ответную реакцию в Италии. Депутат итальянского парламента назвал поведение Инфантино мелочностью, заявив, что президент ФИФА должен выступать не как болельщик в баре, а как ответственный институциональный лидер, обязанный сдержанности и уважению ко всем национальным федерациям, включая Италию. Он подчеркнул, что сама ситуация с кризисом итальянского футбола и неудачами сборной и так вызывает стыд у итальянцев, а шутки со стороны главы FIFA лишь усугубляют негатив.

Министр спорта Италии предложил лично поговорить с Инфантино по телефону, чтобы понять логику его высказываний. Параллельно в футбольном мире обсуждаются и другие темы: возможно расширение формата чемпионата мира до 64 команд, что теоретически дало бы шанс более широкому кругу сборных; критика ФИФА со стороны тренеров, таких как Юрген Клопп, который выразил обеспокоенность тем, что футбол на большом турнире рискует стать лишь фоном для рекламы, а не главным событием для болельщиков.

Также в новостях: бывший нападающий Мирослав Клозе не против, чтобы Лионель Месси побил его рекорд по голам на чемпионатах мира, назвав аргентинца гением. Президент Бразилии призвал свою сборную играть с душой и не жаловаться на неудачи. Гол Эмбolo за Катар с пенальти после столкновения с голкипером, возможная ошибка арбитра в матче Парагвай - США, а также комментарии о будущем турецкого полузащитника Яе Тюре и настроениях в бразильской команде завершили обзор текущих футбольных новостей.

Текст содержит также информацию о контракте тренера Юрана с СКА Хабаровск, который был расторгнут по медициским показаниям, и о впечатлениях от атмосферы на ЧМ-2026 в США





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