Реал Мадрид прерывает безвыигрышную серию: победа над Алавесом в 33-м туре

Мадридский Реал обыграл Алавес в матче 33-го тура Примеры, сократив разрыв от Барселоны до шести очков. Мбаппе отметился 24-м голом в сезоне.

Мадридский Реал наконец-то прервал затяжную безвыигрышную серию, которая насчитывала четыре матча во всех официальных турнирах. Долгожданный успех пришел в 33-м туре испанской Примеры в противостоянии с Алавес ом. Благодаря набранным трем очкам, королевский клуб сумел сократить отставание от лидирующей Барселоны до шести очков, сохраняя призрачные шансы на борьбу за чемпионство, хотя судьба титула по-прежнему находится в руках каталонцев, которым еще предстоит сыграть с Сельтой.

Матч начался для мадридцев непросто, словно игроки все еще пребывали под впечатлением от недавнего еврокубкового выезда в Мюнхен. Алавес грамотно выстроил оборонительные редуты, используя схему 5-3-2, что вынуждало хозяев поля тратить много сил на фланговую игру. Уже на третьей минуте гости могли открыть счет, когда Перес вырвался на рандеву с голкипером, но упустил стопроцентный шанс, решив отдать пас вместо прямого удара. Первый тайм прошел при тотальном владении мячом со стороны Реала, однако до реальных угроз дело доходило нечасто. Ключевым моментом стал забитый мяч Килиана Мбаппе на исходе получаса игры. Француз, оформивший свой 24-й гол в текущем сезоне чемпионата, пробил из-за пределов штрафной, причем удар получился курьезным: после легкого рикошета мяч залетел в нижний угол ворот Сиверы. Сам игрок отреагировал на эпизод лишь усмешкой, осознавая долю везения. До перерыва Реал мог увеличить преимущество, но удар Милитао пришелся в перекладину, а сам защитник в этом же моменте получил неприятное повреждение. Алавес не собирался сдаваться, и Мартинес едва не восстановил равновесие, попав в штангу после провала в обороне мадридцев. Это стало тревожным сигналом для тренерского штаба хозяев перед вторым таймом. Вторая половина встречи прошла под диктовку подопечных Арбелоа. Уже на 50-й минуте удалось удвоить преимущество: Вальверде разогнал стремительную атаку, а форвард Реала, получив свободное пространство, хладнокровно пробил издали. Алавес продолжал испытывать огромные трудности при стандартных положениях, допуская грубые позиционные ошибки, которыми могли воспользоваться Браим Диас и Мбаппе. Несмотря на комфортный счет, концовка матча выдалась для Реала нервной. Защитники начали терять концентрацию, что привело к нескольким опасным выпадам гостей. Лунин неоднократно выручал команду, но удержать ворота в неприкосновенности не удалось. Уже в компенсированное время Мартинес сократил отставание, продемонстрировав высокое мастерство при завершении атаки. Эта победа стала важным психологическим фактором для команды, несмотря на не самую уверенную игру в оборонительной фазе в финальные минуты матча





