Реал теряет шансы на чемпионство: анализ поражения от Жироны и проблем с реализацией

В обзоре матча Реала против Жироны рассматривается поражение мадридского клуба, его влияние на чемпионскую гонку в Ла Лиге, проблемы с реализацией голевых моментов и возможные причины неудач, включая напряженную атмосферу в команде.

После 30-го тура Ла Лиги Реал фактически потерял шансы на чемпионство , уступив Мальорке со счетом 1:2. Отставание в семь очков от Барселоны за восемь туров до финиша – критично. Даже ничья с Жироной не позволила мадридцам улучшить ситуацию, несмотря на очередной великолепный гол Вальверде . \В СМИ появилась информация о напряженных отношениях между Альваро Арбелоа и Асенсио: якобы защитник выразил тренеру недовольство из-за не попадания в стартовый состав на матч с Манчестер Сити.

Рауль, однако, вышел с первых минут, также как и Лунин, Милитао, Карвахаль, Фран, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Браим, Винисиус и Мбаппе. Тчуамени, дисквалифицированный на ответную игру с Баварией, остался на скамейке запасных. Реал активно начал матч против Жироны, демонстрируя контроль мяча. Опасный момент возник после перехвата Беллингема, Браим сделал отличный прострел на дальнюю штангу, где Мбаппе нанес удар, но Морено подстраховал вратаря. Жирона ответила не менее опасно, но Лунин не позволил Унаю забить. Браим продолжал создавать моменты, но Беллингем не смог реализовать свой шанс. Лунин, в свою очередь, выразил недовольство защитниками за пассивность. Вальверде нанес удар в сторону девятки, но Гассанига спас ворота. Асенсио попытался пробить, но защитник Жироны его остановил. Судья Рохас принял неоднозначные решения, показав желтую карточку Мбаппе, но простив Мартинеса за грубый фол. Реал активно атаковал, но не смог забить до перерыва, что стало проблемой, учитывая большое количество созданных голевых моментов в последних матчах. Статистика Sofascore показывает семь явных голевых моментов в матчах против Мальорки, Баварии и в первом тайме с Жироной, из которых реализовано всего два. Кроме того, мадридцы не забивали в первой половине матча в четырех играх подряд, чего не случалось с 2024 года. \Во втором тайме Беллингем удивился, когда вместо удара в угол отправил мяч прямо в руки вратарю. Вальверде забил потрясающий гол из-за штрафной на 51-й минуте, Гассанига ошибся, но это не умаляет заслуг уругвайского полузащитника. Вальверде чуть позже отдал пас, но Мбаппе не смог замкнуть. Реал, пропустил: Лемар спокойно забил с дуги штрафной на 62-й минуте, Лунин был бессилен. Арбелоа произвел замены, выпустив Гюлера, Хёйсена, Тчуамени, Менди и Гонсало Гарсию, но это не помогло. Мбаппе мог сравнять счет, но пробил в ближний угол. Килиан также претендовал на пенальти, но судья не назначил. Мадридцы также не получили чистый угловой. Если Барселона обыграет Эспаньол в дерби, отрыв Реала увеличится до девяти очков, что сделает ситуацию практически безнадежной в борьбе за чемпионство. У Реала остается единственная возможность спасти сезон – взять реванш у Баварии в Мюнхене, но для этого необходимо улучшить реализацию голевых моментов, которая оставляет желать лучшего. 2,22 xG – один гол, вот главный вопрос матча





