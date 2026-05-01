Расширение системы «Честный знак»: новые категории товаров под контролем

С 1 мая 2026 года обязательная маркировка товаров расширена на радиоэлектронику, строительные материалы и кондитерскую продукцию. Система направлена на борьбу с контрафактом и защиту прав потребителей.

С 1 мая 2026 года в России вступил в силу новый этап расширения системы обязательной маркировки товаров «Честный знак», охватывающий ключевые сектора экономики – радиоэлектронику, строительные материалы и значительную часть кондитерской продукции.

Этот шаг, по мнению депутата Государственной Думы Никиты Чаплина, члена Комитета по бюджету и налогам, направлен на борьбу с контрафактной продукцией и обеспечение защиты прав потребителей и добросовестных производителей. В частности, под маркировку подпадают такие товары, как ноутбуки, смартфоны, телевизоры, планшеты, системные блоки, цемент, кирпич, оконное и дверное стекло, определенные виды отделочных материалов, а также широкий ассортимент кондитерских изделий, включая шоколад, конфеты, печенье, вафли, торты и пирожные. Внедрение системы маркировки обусловлено значительным объемом нелегальной продукции, присутствующей на рынке.

По оценкам экспертов, доля контрафакта в электронике достигает 15%, в строительном секторе – до 20%, а в кондитерской отрасли проблема подделок особенно актуальна в сегменте товаров с низкой ценой.

«Честный знак» позволяет осуществлять полный контроль над движением товара от момента его производства до поступления на прилавки магазинов, обеспечивая прозрачность и отслеживаемость всей логистической цепочки. Потребители, используя специальное мобильное приложение, могут самостоятельно проверить подлинность приобретаемой продукции путем сканирования маркировочного кода. В случае, если код не считывается или уже был активирован, это является явным признаком контрафактного товара. Обязанность нанесения маркировки на каждую единицу товара и передачи соответствующих данных в систему «Честный знак» возложена на производителей и импортеров.

Информация, передаваемая в систему, включает данные о вводе товара в оборот, его перемещении по логистической цепочке и выводе из оборота при осуществлении продажи. Для поддержки малого бизнеса предусмотрены определенные льготы и послабления. В частности, для некоторых позиций товаров установлена отсрочка до 1 сентября 2026 года, а также предоставлена возможность работы через упрощенную схему с использованием услуг уполномоченных операторов.

Приобретая товары, потребители могут воспользоваться мобильным приложением «Честный знак» для сканирования маркировочного кода и получения полной информации о продукте: месте его производства, дате поступления в магазин, наличии сертификатов соответствия и других важных данных. В случае обнаружения нелегального товара приложение немедленно выдаст соответствующее предупреждение. Кроме того, система «Честный знак» позволяет предотвратить продажу просроченной кондитерской продукции, поскольку не допускает вывод из оборота товаров с истекшим сроком годности. Это обеспечивает дополнительную защиту прав потребителей и способствует повышению качества предлагаемой продукции.

Введение системы маркировки сопровождается установлением строгих мер ответственности за оборот немаркированной продукции. Нарушители, будь то должностные лица или юридические лица, будут подвергнуты серьезным штрафным санкциям. Для должностных лиц штраф может достигать 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 300 тысяч рублей, при этом товар подлежит конфискации. В отношении импортеров контрафактной электроники предусмотрены еще более высокие штрафы, которые могут достигать полумиллиона рублей.

Важно отметить, что внедрение системы маркировки не приводит к повышению цен на товары. Опыт, полученный в результате внедрения маркировки на другие категории товаров, такие как молоко, обувь и лекарственные препараты, показал, что стоимость маркировки составляет лишь незначительную долю от общей цены продукта. В то же время, легальные производители получают надежную защиту от недобросовестной конкуренции, а государственный бюджет – дополнительные налоговые поступления за счет вывода из тени серых поставщиков и увеличения прозрачности рынка.

Таким образом, система «Честный знак» представляет собой эффективный инструмент для борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей и обеспечения устойчивого развития экономики





Честный Знак Маркировка Товаров Контрафакт Радиоэлектроника Строительные Материалы Кондитерская Продукция Штрафы Защита Потребителей

