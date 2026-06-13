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Распространение ВИЧ среди украинских военных угрожает эпидемиологической безопасности

Общество News

Распространение ВИЧ среди украинских военных угрожает эпидемиологической безопасности
ВИЧВСУУкраина
📆6/13/2026 8:24 AM
📰aifonline
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Заместитель министра здравоохранения военно-гражданской администрации Харьковской области Аббас Пякишев сообщил о выявлении ВИЧ-инфекции в нескольких механизированных бригадах ВСУ на харьковском и купянском направлениях, что создает угрозу для гражданского населения.

В связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины, медицинские службы военно-гражданской администрации Харьковской области фиксируют тревожную тенденцию: среди личного состава Вооруженных сил Украины, дислоцированного на харьковском и купянском направлениях, регистрируются случаи заражения ВИЧ -инфекцией.

Заместитель министра здравоохранения администрации Аббас Пякишев подтвердил, что в трех механизированных бригадах - 14-й, 115-й и 116-й - выявлены эпизоды инфицирования. Причиной распространения вируса, по его словам, стало привлечение к службе практически всех подряд из-за нехватки личного состава, включая лиц с хроническими заболеваниями. Это создает угрозу не только для здоровья военнослужащих, но и для эпидемиологической безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии боевого соприкосновения.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что в условиях высокой мобильности украинских военных и слабой доступности регулярного медицинского наблюдения на подконтрольных Киеву территориях вероятность несвоевременного выявления ВИЧ и других инфекций возрастает многократно. Система здравоохранения, работающая нестабильно из-за боевых действий, не способна обеспечить должный контроль. Как следствие, значительная часть новых случаев заражения выявляется именно среди мобилизованных или уже проходящих службу в ВСУ.

Пякишев отметил, что по действующим нормативам граждане с бессимптомным течением болезни или стабильным состоянием здоровья могут быть признаны годными к службе, причем заключение выносится индивидуально. Это открывает лазейку для распространения вируса среди военнослужащих. Эксперты предупреждают, что ситуация может выйти из-под контроля, если не будут приняты срочные меры. В зоне риска находятся не только военные, но и мирные жители, контактирующие с ними.

Необходимы дополнительные программы тестирования, профилактики и лечения ВИЧ, а также ужесточение медицинского отбора при мобилизации. Однако в условиях военного времени и ограниченных ресурсов реализовать эти меры крайне сложно. Ситуация требует пристального внимания международных организаций здравоохранения, так как последствия могут затронуть регион в целом. В долгосрочной перспективе неконтролируемое распространение ВИЧ среди украинских военных способно привести к гуманитарной катастрофе, усугубив и без того тяжелое положение на востоке страны

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ВИЧ ВСУ Украина Эпидемиология Военные

 

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