Раскрыты популярные мошеннические схемы на вторичном авторынке: как не попасться на удочку аферистов

Эксперты Авто.ру раскрыли наиболее распространенные мошеннические схемы, используемые на вторичном авторынке. Узнайте, как не стать жертвой обмана при покупке или продаже автомобиля.

На вторичном авторынке, где сделки купли-продажи автомобилей стали обыденностью, покупатели и продавцы подвергаются значительным рискам, связанным с мошенническими схемами. Эксперты службы контроля качества Авто.ру раскрывают наиболее распространенные и изощренные методы обмана, позволяющие недобросовестным участникам рынка наживаться на доверчивости граждан.

Важно понимать, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому знание наиболее актуальных схем является ключевым фактором для защиты от финансовых потерь. Первый и, пожалуй, наиболее примитивный способ обмана связан с намеренным занижением цены в объявлении. Мошенник, желая привлечь внимание потенциальных покупателей, выставляет автомобиль по цене значительно ниже рыночной, а затем убеждает жертву в отличном состоянии машины, объясняя низкую стоимость срочной необходимостью продажи, связанной с переездом или острой финансовой нуждой. Для убедительности создается ощущение ажиотажного спроса, и покупателю предлагается внести предоплату, чтобы зарезервировать автомобиль. Как только деньги переведены на счет мошенника, он исчезает, оставляя покупателя ни с чем. Важно помнить, что слишком привлекательные цены должны вызывать подозрения, особенно если предложение выглядит невероятно выгодным.\Другой распространенной схемой является создание клона реального объявления о продаже дорогостоящего автомобиля. Злоумышленник, используя информацию из реального объявления, создает его фейковую копию, но при этом устанавливает цену, значительно более привлекательную. Если потенциальный покупатель выражает желание осмотреть автомобиль, мошенник сообщает, что показ будет осуществлять водитель или доверенное лицо. Как только покупатель соглашается на просмотр или выражает намерение приобрести автомобиль, ему предлагают внести задаток. Этот задаток переводится на счет мошенника, после чего он перестает выходить на связь. Существует и сезонная схема, ориентированная на продажу мототехники. Например, зимой предлагаются снегоходы, а летом – квадроциклы по привлекательным ценам. Осмотр техники при этом невозможен из-за удаленного местонахождения, а единственным условием является предоплата. Мошенники оказывают давление на покупателей, используя одинаковые аргументы: “Машину придержу только после предоплаты”. Еще одна уловка связана с территориальной удаленностью продавца. Мошенники могут представляться находящимися в длительной командировке или проживающими за границей. Общение осуществляется исключительно в мессенджерах, телефонные звонки исключены. Для получения автомобиля покупателю предлагают оплатить доставку автовозом. После получения денег автомобиль, естественно, не доставляется. В некоторых случаях мошенники представляются сотрудниками иностранных компаний, заинтересованных в экспорте автомобилей. Обсуждение сделки быстро переходит к темам инвестиций и конвертации средств через криптообменники, что является попыткой вовлечь человека в сомнительные финансовые проекты. Также мошенники могут выстраивать доверительные отношения, которые выходят за рамки деловых, а затем предлагать “легкий заработок” в интернете, связанный с инвестициями или криптовалютой. Цель подобных действий – финансовая нажива.\В арсенале мошенников также можно встретить объявления от имени пожилых людей, где продажа машины представлена как вынужденная мера. Небольшие изъяны на фотографиях оправдывают заниженную стоимость, но в обязательном порядке фигурирует предоплата. Опасность подстерегает и продавцов. Лже-покупатель, желая приобрести автомобиль дороже миллиона рублей, настаивает на видеозвонке якобы для детального изучения VIN-номера. При этом мошенник просит включить демонстрацию экрана смартфона. В этот момент на телефон жертвы приходит код доступа к “Госуслугам”, который злоумышленник считывает с экрана и получает доступ к учетной записи продавца. Существует схема, связанная с работой “технической поддержки”. Злоумышленник пишет в чат продавцу под видом обычного покупателя. Его задача – узнать номер телефона продавца. После получения номера продавец получает сообщение о необходимости верификации профиля из-за подозрительной активности. Ссылка для проверки ведет на фишинговый сайт, внешне напоминающий официальный. Там продавец должен ввести личные данные, номер телефона, а иногда и код из СМС, что позволяет мошенникам получить доступ к учетной записи или персональной информации продавца. Бдительность и осторожность – вот ключевые факторы, которые помогут избежать обмана на вторичном авторынке. Не стоит верить слишком выгодным предложениям, всегда проверяйте информацию о продавце и не переводите деньги до тех пор, пока не убедитесь в реальности сделки и не осмотрите автомобиль





