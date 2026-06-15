Совместное расследование Би-би-си и Financial Times выявило, что серия поджогов в Лондоне в мае 2025 года была организована российскими операторами через завербованного в Telegram украинского гражданина. За покушением стоял, вероятно, молодой дипломат РФ Евгений Люкшин, связанный с хакерской группой NoName.

В мае 2025 года в Лондоне произошла серия поджогов, которые, по мнению расследователей, были организованы из России. К такому выводу пришли журналисты Би-би-си и Financial Times , опубликовавшие 15 июня результаты совместного расследования.

В Центральном уголовном суде Лондона (Олд-Бейли) были осуждены два человека за сговор с целью поджога: 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк. Суд установил, что Лавринович был завербован в интернете русскоговорящим пользователем, использовавшим псевдоним EL, под именем "El Money" ("EL Деньги"). По версии Би-би-си, за этим псевдонимом может скрываться 23-летний российский дипломат Евгений Люкшин, сын высокопоставленного чиновника МИД РФ.

Расследование показывает, что Люкшин-младший проходил подготовку в области информационных операций при спецслужбах и пропагандистских структурах, а также имеет связи с высшими эшелонами власти в Москве. Согласно сообщениям, изученным журналистами, куратор Лавриновича предлагал участникам операций гражданство РФ в обмен на совершение диверсий и открыто восхвалял президента России Владимира Путина. Анализ FT указывает, что "El Money" завербовал Лавриновича в Telegram в конце 2024 года, когда украинец искал работу в Лондоне в русско- и украиноязычных группах.

Расследование, основанное на архивах Telegram, данных криптовалютных кошельков и судебных материалах, показало, что операторы из России координировали кампанию дистанционно через соцсети и мессенджеры. Они создавали фальшивые ультраправые и мусульманские группы, через которые организовывали акты вандализма в Великобритании и распространяли материалы, направленные на разжигание страстей и раскол в обществе.

"El Money" базировался в России и тесно сотрудничал с прокремлевской хакерской группой NoName057(16), которую США назвали российским "проектом, санкционированным государством". Группа NoName и другие патриотические кибергруппы вели вербовку для продвижения геополитических интересов Кремля и разжигания беспорядков по Европе через усиление ультраправых и антимигрантских настроений. В мае 2025 года в Лондоне произошли несколько инцидентов: поджог автомобиля 8 мая, пожар у входа в дом 11 мая и пожар в жилом доме утром 12 мая.

Среди可能的 целей оказывались объекты, связанные с лидером оппозиции Киром Стармером, который до 2024 года владел одним из подожженных автомобилей, а в двух домах, где случились пожары, жил в прошлом. Стармер назвал эти акты "нападением на демократию и ценности, которые мы отстаиваем". Расследование британских и западных спецслужб продолжается, поскольку подобные хакерские атаки и дезинформационные кампании, часто связанные с российскими структурами, становятся всё более изощренными.

Этот случай демонстрирует новые методы гибридной войны, где киберпространство используется для организации физических актов насилия в целях дестабилизации западных обществ





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