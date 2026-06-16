Расследование заговора с целью нападения на Белый дом: детали плана и задержания

Следователи раскрыли детали двухэтапного плана нападения на Белый дом, включая организацию массовой эвакуации и штурм ворот. Задержаны пятеро подозреваемых, ещё 23 идентифицированы. Инцидент произошел во время ужина корреспондентов, где присутствовал президент. Стрелок ранил федерального сотрудника и был обвинен в покушении на убийство президента.

По данным следствия, заговор , направленный на нападение на Белый дом, включал два этапа. На первом этапе планировались удары по зданиям в непосредственной близости от места проведения мероприятия, что должно было вызвать массовую эвакуацию.

Толпу, занимающуюся эвакуацией, предполагалось направить к заранее подготовленной группе снайперов. Второй этап заговора, согласно заявлениям официальных лиц, предусматривал штурм ворот Белого дом. В ходе расследования были задержаны пятеро человек, а ещё 23 идентифицированы как предполагаемые соучастники подготовки этого плана нападения. Согласно сообщениям, один из подозреваемых заявил следователям, что целью было преследование капиталистической элиты, миллиардеров или политиков, которые получали пожертвования от Американского израильского комитета по связям с общественностью.

Этот инцидент произошел в конце апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент. Один мужчина, вооруженный дробовиком и пистолетом, ворвался на контрольный пункт Секретной службы и ранил федерального сотрудника. После этого президент Трамп и члены его кабинета были вынуждены срочно покинуть зал. Стрелку были предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство президента, ему грозит пожизненное заключение.

Расследование продолжается, власти изучают возможные связи задержанных с экстремистскими группами и их мотивы, которые могут быть связаны с политическими или идеологическими убеждениями. Подробности операции безопасности и того, как злоумышленники планировали получить доступ к охраняемым объектам, тщательно проверяются. Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в вопросе защиты президента и пересмотра протоколов безопасности на публичных мероприятиях. Следствие также анализирует цифровые следы, переписку и финансовые транзакции подозреваемых, чтобы выявить возможных сообщников и финансистов.

Этот случай стал тревожным напоминанием о постоянных угрозах, с которыми сталкиваются высокопоставленные чиновники, и подчеркивает необходимость постоянной бдительности спецслужб





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