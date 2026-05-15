Распространение переработанного мяса повышает риск онкологических заболеваний

Переработанное мясо, включая колбасы, сосиски, бекон и ветчину, относится к канцерогенам группы 1 и повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом "Ленте.ру" рассказала нутрициолог, доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.

Согласно эксперту, Всемирная организация здравоохранения давно отнесла такие продукты к канцерогенам группы 1 наравне с курением. Каждые 50 граммов переработанного мяса в день повышают риск рака толстой кишки на 18 процентов. К провоцирующим рак продуктам нутрициолог также отнесла сладкие газированные напитки, магазинные соки с сахаром, жирные соусы и промышленные приправы. Они могут вызывать хроническое воспаление и ожирение, которые являются мощными драйверами онкологических процессов.

Меркулова посоветовала убрать колбасу и сосиски из рациона, заменив их цельным мясом, пить воду вместо сладкой газировки и готовить соусы самостоятельно из оливкового масла, лимона и специй. Хлеб, макароны и каши эксперт рекомендовала употреблять в умеренных количествах, поскольку главная опасность кроется в трансжирах, сахаре и избытке соли в мясных продуктах. По словам нутрициолога, ожирение и малоподвижный образ жизни являются гораздо более мощными факторами риска, чем стакан газировки.

Она призвала сосредоточиться на разнообразном рационе с большим количеством цельных продуктов и овощей, а не на демонизации отдельных ингредиентов. Ранее врач Светлана Григорьева раскритиковала популярные виды вареных колбас.





