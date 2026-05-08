Head Topics

Распределение приоритетов при выборе автомобиля в зависимости от профессиональной группы

Авто News

Распределение приоритетов при выборе автомобиля в зависимости от профессиональной группы
АвтомобильВыборПриоритеты
📆5/8/2026 5:12 AM
📰lentaruofficial
151 sec. here / 38 min. at publisher
📊News: 183% · Publisher: 63%

В зависимости от профессиональной группы респондентов, их предпочтения при выборе автомобиля заметно отличаются. Например, специалисты по информационным технологиям отдают предпочтение технологиям, а не надежности, специалисты по продажам и производственным предприятиям ценят надежность, а торговцы и менеджеры по продажам предпочитают бренд и статус марки.

страховой компании «Росгосстрах» Большинство респондентов (27 процентов) объединяет выбор главных критериев выбор а машины — безопасность и надежность . Но в разных профессиональных группах приоритеты заметно смещаются.

У специалистов по информационным технологиям именно технологии на один процент опередили надежность (27 процентов против 26). Еще 11 процентов опрошенных обращают внимание на удобство цифровых систем. Самые популярные марки среди айтишников — Toyota (26 процентов), Geely (20) и Kia (15). Представители этой группы активнее остальных используют ассистентов вождения (82) и камеры (83).

При этом именно IT-специалисты чаще других недовольны работой интерфейсов: 55 процентов опрошенных пожаловались на зависания, 51 — на неудобное меню, 49 — на некорректное голосовое управление. Финансисты и банковские работники на первое место поставили надежность (26 процентов). Но именно в этой группе чаще других обращают внимание на статус бренда — 17 процентов. Для этой категории специалистов престиж марки важнее стоимости (14 процентов) и технологий (13).

В предпочтениях лидируют автомобили BMW (13), Mercedes-Benz (11) и Lixiang (9). Из дополнительных функций финансисты хотели бы видеть бесшовную интеграцию со смартфоном, персональные водительские профили, проекцию на лобовое стекло и автоматический запуск климат-контроля. Цена стала основным критерием (29 процентов) у представителей маркетинга и связей с общественностью, надежность идет сразу после стоимости (23). Технологии у этой категории респондентов оказались значимы лишь для 12 процентов, а удобство интерфейса — для 10.

В этой группе чаще выбирают автомобили Kia (16),(13) и Volkswagen (11). Маркетологам и пиарщикам важны визуальные элементы: анимация при запуске двигателя, подсветка салона в ритм музыки, возможность публиковать маршруты в соцсетях. Интерес к зарядке внешних устройств от бортовой сети автомобиля в этой группе проявили 47 процентов респондентов. Менеджеры по продажам и сотрудники производственных предприятий проявили невероятное единодушие и заявили о надежности авто как главном требовании (46 и 44 процента соответственно).

Техническая оснащенность для них вторична (6 и 10). Продавцы чаще отдают предпочтение машинам Kia (18) и Mercedes-Benz (10), производственники — Kia (12) и BMW (9). Торговым специалистам не хватает физических кнопок. В этом признались 42 процента респондентов и заявили, что современное управление кажется им переусложненным.

Производственники чаще других ценят экономичность (17) и не считают цифровые системы определяющим фактором. автомобиль в наши дни перестал быть просто средством передвижения. Его выбор зависит от образа жизни потенциального покупателя, в том числе и от профессиональных привычек. Персонализированный подход к клиентам и их запросам способствовал изменению правил добровольного автострахования, объясняет куратор направления каско «Росгосстраха».

«Мы постепенно наполняем их новыми актуальными рисками для отдельных сегментов автомобилей и клиентов. Это дает возможность клиентам формировать покрытие своих полисов каско по принципу конструктора, выбирая только самые важные опции без переплаты за лишнее», — подытожил эксперт

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lentaruofficial /  🏆 5. in RU

Автомобиль Выбор Приоритеты Профессиональная Группа Надежность Безопасность Технологии Цена Представление Маркетинг Связи С Общественностью Интернет-Технологии Финансисты Банковские Работники Менеджеры По Продажам Производственные Предприятия Торговые Специалисты Ассистенты Вождения Камеры Интерфейсы Бесшовная Интеграция Персональные Водительские Профили Проекция На Лобовое Стекло Автоматический Запуск Климат-Контроля Зарядка Внешних Устройств Физические Кнопки Профессиональные Привычки Персонализированный Подход Договорка Каско Выборка Опций Конструктор Каско Беспроигрышный Вариант Выгодный Вариант Непереплаченный Вариант

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 08:12:58