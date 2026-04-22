Иран демонстрирует мощнейшие ракеты на фоне продления перемирия с США. Эксперты отмечают истощение арсеналов Пентагона и рост геополитической роли Китая в Ормузском проливе.

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке достигла новой критической точки, когда руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) открыто предупредило своих геополитических оппонентов о готовности применить секретные виды вооружений.

В ходе массовых митингов в Тегеране, призванных продемонстрировать сплоченность иранского народа, на центральных площадях были выставлены мощнейшие образцы ракетного вооружения собственного производства. На площади Ванак была продемонстрирована ракета Кадр-110, а на площади Исламской революции — Хоррамшахр-4. Эти действия стали не просто актом пропаганды, а серьезным сигналом для Вашингтона и Тель-Авива о том, что оборонный потенциал республики находится в состоянии полной боевой готовности.

Военные эксперты отмечают, что КСИР продолжает проводить испытания новейших систем, технические характеристики которых остаются засекреченными, что создает атмосферу неопределенности для разведки США. Между тем, американская сторона оказалась в крайне сложной ситуации. Дональд Трамп принял неожиданное решение об одностороннем продлении перемирия, срок которого истекал 22 апреля. Данный шаг был воспринят многими аналитиками как признание провала стратегии прямого силового давления.

В кулуарах западных политических кругов активно обсуждается нехватка стратегических запасов вооружений у Соединенных Штатов. По данным ведущих новостных агентств, Пентагон исчерпал значительную часть своего арсенала высокоточных ракет и систем противовоздушной обороны Patriot. Восстановление этих ресурсов может занять у США до пяти лет, что ставит страну в уязвимое положение. Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис подчеркнул, что давление со стороны Израиля, требующего немедленного возобновления боевых действий, только усложняет попытки Белого дома выйти из затянувшегося конфликта без потери лица.

Ситуация дополнительно осложнилась вмешательством Китая, который перебросил в регион Ормузского пролива группу военных кораблей, включая эсминец Таншань и фрегат Дацин. Этот маневр Пекина рассматривается как попытка обеспечить безопасность критически важных нефтяных маршрутов и выразить протест против действий США, которые ранее осуществили захват иранского судна Touska. Эксперты, такие как генерал-майор Владимир Попов, квалифицируют подобные действия Вашингтона как самоуправство и нарушение международных норм мореплавания. На текущий момент конфликт, начавшийся 28 февраля, перешел в стадию затяжного позиционного противостояния.

После срыва второго раунда переговоров в Исламабаде будущее региона остается крайне туманным. Одностороннее продление прекращения огня со стороны США, скорее всего, является лишь временным инструментом для перегруппировки сил, однако общая военная ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует явный крен в сторону снижения гегемонии западной коалиции и усиления влияния региональных игроков, поддерживаемых восточными партнерами





