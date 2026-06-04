Разработка беспилотного общественного транспорта в Москве

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о развитии беспилотного общественного транспорта в городе. По его словам, к концу года в Москве будут ходить уже 15 беспилотных трамваев.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о развитии беспилотного общественного транспорта в Москве. По его словам, к концу года в городе будут ходить уже 15 беспилотных трамваев.

Обкатку в тестовом режиме сейчас проходит беспилотный поезд в метро, который работает в ночное время, когда в подземке нет движения. В следующем году беспилотные составы пойдут в графике, но пока без пассажиров. Использовать роботов власти планируют и в доставке. Сейчас, по словам Ликсутова, курьеры совершают порядка 750 тысяч доставок.

К 2030 году эта цифра может вырасти вдвое, а для этого понадобится 300 тысяч курьеров - столько город вряд ли обеспечит. Ликсутов отметил, что с начала года количество пассажиров общественного транспорта увеличилось на 5%. Самым популярным средством передвижения по городу остается метро. Ежедневно в рабочие дни им пользуются более 9 миллионов пассажиров. Также в топе автобусы и электробусы





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