Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Размножение малярийного паразита можно затормозить, если изменить температуру среды организма-хозяина

Наука News

Размножение малярийного паразита можно затормозить, если изменить температуру среды организма-хозяина
МалярияПаразитТемпература
📆6/14/2026 7:23 PM
📰РИА Новости
21 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 59%

Исследование в Токийском медицинском университете показало, что снижение температуры среды организма-хозяина может затормозить размножение малярийного паразита. Полученные результаты указывают на возможность поддерживать лечение не только за счет прямого действия противомалярийного препарата на паразита, но и за счет вмешательства в среду организма-хозяина.

Размножение малярийного паразит а можно затормозить, если изменить температуру среды организма-хозяина. Исследование , проведенное в Токийском медицинском университете, показало, что при снижении температуры размножение паразит а подавляется. Малярийный паразит размножается внутри эритроцитов и затем выходит из них, увеличивая свою численность.

Полученные результаты указывают на возможность поддерживать лечение не только за счет прямого действия противомалярийного препарата на паразита, но и за счет вмешательства в среду организма-хозяина. Однако результаты данного исследования не означают, что если принудительно снизить жар, малярию можно вылечить. Основой лечения малярии является правильное применение противомалярийных препаратов

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Малярия Паразит Температура Организм-Хозяин Исследование

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-14 22:23:33