Размножение малярийного паразита можно затормозить, если изменить температуру среды организма-хозяина

Исследование в Токийском медицинском университете показало, что снижение температуры среды организма-хозяина может затормозить размножение малярийного паразита. Полученные результаты указывают на возможность поддерживать лечение не только за счет прямого действия противомалярийного препарата на паразита, но и за счет вмешательства в среду организма-хозяина.

Размножение малярийного паразит а можно затормозить, если изменить температуру среды организма-хозяина. Исследование , проведенное в Токийском медицинском университете, показало, что при снижении температуры размножение паразит а подавляется. Малярийный паразит размножается внутри эритроцитов и затем выходит из них, увеличивая свою численность.

Полученные результаты указывают на возможность поддерживать лечение не только за счет прямого действия противомалярийного препарата на паразита, но и за счет вмешательства в среду организма-хозяина. Однако результаты данного исследования не означают, что если принудительно снизить жар, малярию можно вылечить. Основой лечения малярии является правильное применение противомалярийных препаратов





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