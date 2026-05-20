Разные сценарии отдыха на даче могут стать причиной ссор между супругами

Практикующий психолог Ольга Тетерина напомнила, что разногласия могут возникнуть из-за несовпадающих ожиданий, когда один партнер хочет работать на участке, а другой — отдохнуть в тишине. Чтобы избежать обид, она порекомендовала составлять список дел до выезда за город, четко разделять обязанности и легализовать право на отдых.

Разные сценарии отдыха на даче часто становятся причиной ссор между супругами. Об этом заявила практикующий психолог Ольга Тетерина в беседе с NEWS.ru. Специалист пояснила, что конфликты возникают из-за несовпадающих ожиданий, когда один партнер хочет работать на участке, а другой — отдохнуть в тишине.

Чтобы избежать обид, психолог рекомендовала составлять список дел до выезда за город, четко разделять обязанности и легализовать право на отдых. Тетерина добавила, что неудобства загородной жизни снижают стрессоустойчивость, поэтому важно снижать планку требований и выбирать человека, а не идеальный газон. Ссоры чаще всего сигнализируют о накопленной усталости и нехватке внимания, а выходные на даче стоит использовать для спокойного разговора. Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала НСН, что партнеры на некоторых этапах отношений могут скрывать траты или доходы.

Однако по мере их развития такие вопросы необходимо прояснять. Эксперт подчеркнула, что финансовые договоренности важнее самих сумм, и если супруги заранее обсудили личный бюджет, это поможет избежать взаимных обид и недопонимания. Ранее психотерапевт Елена Диринько рассказала, какие фразы разрушают отношения.





