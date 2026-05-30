Разрушение дамбы в Дагестане из-за ливней создает угрозу подтопления

В Дагестане из-за сильных осадков разрушена габионная дамба, что ставит под угрозу подтопление домов, сельхозугодий и критической инфраструктуры. Спасатели контролируют ситуацию, но риски сохраняются.

Регион Дагестан столкнулся с серьёзными проблемами из-за чрезвычайных погодных условий, повлёкших разрушение защитных сооружений. В районе населённого пункта Ахты в результате обильных осадков была разрушена габионная дамба длиной 100 метров.

Ещё около ста метров аналогичных конструкций находятся на грани обрушения, что создаёт реальную угрозу подтопления частных домовладений, сельскохозяйственных угодий, газопровода, линии электропередачи и региональной автомобильной трассы. Спасатели сообщают, что при дальнейшем ухудшении погоды в зону риска могут попасть прибрежные территории, поля, жилые постройки, инфраструктурные объекты и дорога. При этом в МЧС подчёркивают, что непосредственной опасности для трассы и местных жителей в данный момент нет. Для контроля ситуации в село уже выехали глава местной администрации и бригада спасателей.

Этот год стал для Дагестана особенно тяжёлым: ещё в конце марта регион пострадал от затяжных ливней, вызвавших масштабное наводнение. В результате вышли из строя коммунальные сети, многие жители остались без воды и электричества, серьёзный ущерб нанесли дороги и мосты. По данным республиканского правительства, последствия того потопа также потребовали значительных ресурсов для ликвидации. Сейчас власти и экстренные службы внимательно отслеживают обстановку, чтобы предотвратить новые ЧП.

Ситуация остаётся сложной, и возможны дополнительные меры по защите населения и инфраструктуры





