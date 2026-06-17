Разрыв в зарплатах между полами в России приближается к пятидесяти тысячам рублей

Эксперт Анна Аликова объяснила рост гендерного разрыва структурными изменениями на рынке труда и изменением выбора карьерных путей женщинами.
Москва, 17 июня - Согласно заявлению независимого HR‑эксперта Анны Аликовой, разрыв в заработных платах между мужчинами и женщинами в России почти достиг пятидесяти тысяч рублей.
Основным драйвером роста разницы стал структурный сдвиг на рынке труда: в традиционно мужских отраслях, где наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, такие как строительство, нефтегазовый сектор и оборонно‑промышленный комплекс, заработные платы резко возросли. В то же время женщины, постепенно открывающие для себя технические специальности, ещё находятся в зоне адаптации, поскольку список закрытых ранее профессий сокращается, а цифровые платформы позволяют им получать доступ к промышленным вакансиям.
Однако распределение семейных обязанностей и длительные декретные отпуска продолжают влиять на карьерные траектории, заставляя работодателей учитывать эти факторы при формировании окладов и бонусных схем
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