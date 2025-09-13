Разноцветные новости спорта: от волейбола до биатлона

Много интересного происходящего в мире спорта: битва за звание чемпиона мира в боксе, решающие матчи футбольного ЧМ по волейболу, старт эстафетного чемпионата России по биатлону и много других

В последний день августа «Атланта» прервала серию из 11 матчей без побед в регулярном чемпионате МЛС. Для победы во встрече с «Нэшвиллом» хватило одного гола. Алексей Миранчук на этот раз обошёлся без результативных действий. Правда, «Атланта» отстаёт от зоны плей-ин на 16 очков. «Коламбус», в свою очередь, не одержал ни одной победы в четырёх прошлых матчах (две ничьих, два поражения). Тем не менее он пока располагается в зоне плей-офф. Летом «Коламбус» одолел «Атланту» (3:1).

Как будет на этот раз?Ещё несколько лет назад о таких масштабных боях можно было только мечтать, но теперь это реальность. Легендарный Сауль «Канело» Альварес будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе против экс-абсолюта сразу в двух весовых категориях — Теренса Кроуфорда. Интриг в поединке целая охапка: как покажет себя набравший массу Кроуфорд, действительно ли постарел Канело, как Теренс будет держать пушечный удар мексиканца. В любом случае такое событие пропускать попросту нельзя даже тем, кто далёк от бокса.Так получилось, что на бумаге это игра за плей-офф. Италия — явный фаворит квартета, Алжир — аутсайдер. А вот Украина и Бельгия должны разобраться, кому быть вторым в группе. Украинцы — открытие этого сезона, классно выступили в Лиге наций. Бельгия же в Лигу наций войдёт в следующем году, но Сэм Деру и компания — сильная сборная, они были в паре мячей от попадания на Олимпиаду в Париже. Так что будет интересно!Четвёрка фаворитов, экзотическое место проведения. Всё о мужском ЧМ-2025 по волейболу Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском завершится эстафетными гонками. В женской гонке главный фаворит — сборная Свердловской области, фактически — сборная России. Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко — такого ровного и мощного состава у других регионов просто нет. Что говорить, если в уральскую четвёрку не попала даже Ирина Казакевич, серебряный призёр Олимпийских игр. Кто может побороться? Да все, ведь это биатлон. Сборные Московской, Тюменской, Новосибирской области, команда ХМАО — всего в стартовом листе 14 команд.В мужской эстафете нет такого явного предстартового лидера, как в женской. Пожалуй, чуть сильнее других выглядит команда Московской области, но вряд ли с этим согласятся сборные Башкортостана, Новосибирской и Тюменской областей, ХМАО. Да и команда Пермского края, если учитывать отличные выступления спортсменов в личных гонках, также способна биться за награды. В стартовом листе 22 команды, и вряд ли кто-то уже заранее сдался.Интрига: что покажет самая «российская» команда в стартовом матче? Сборная Сербии — традиционно одна из самых «российских» команд. Тренер Георге Крецу будет работать в Белгороде, три волейболиста выступают в нашей Суперлиге. Соперник непростой — Чехия хоть и принадлежит ко второму эшелону европейских команд, но у них есть очень крепкие волейболисты — диагональный Марек Шотола и доигровщик Лукаш Вашина. Сербам будет непросто. Справятся ли они?«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить! Кажется, что Наоя Иноуэ будет восседать на своём троне до конца карьеры. Великий японец остаётся непобеждённым, последовательно покоряет весовые категории и сносит оппонентов максимально брутально. Новый претендент на все пояса Машины — узбекский боксёр Муроджон Ахмадалиев. У него нет таких регалий, как у Иноуэ, зато в наличии классная любительская база, неудобный стиль и огромный голод до побед. Хватит ли этого, чтобы создать проблемы чемпиону?Действующий чемпион приезжает в Нижнекамск после первого поражения в этом сезоне – от «Шанхайских Драконов». У «Нефтехимика» в последние годы часто получалось разжиться очками в битвах с ярославцами, да и с приходом Игоря Гришина они не перестали быть кусачей командой. Цеплялись до последнего с «Трактором», выиграли с 0:3 матч с минским «Динамо». Устроят ли они сенсацию сейчас или «Локомотив» после поражения выйдет уничтожать всё на своём пути?Кто выиграет Кубок Гагарина — 2026? Есть лишь четыре реальных претендентаВстреча имени Игоря Осинькина. Бывший тренер «Крыльев Советов» возглавил «Сочи» в ходе международного перерыва. Первый матч — сразу же с бывшим клубом в Самаре! Наверняка тренеру устроят тёплый приём. Но речь о болельщиках, а не о сопернике. У «Сочи» тяжёлое положение — последнее место в таблице РПЛ. «Крылья» находятся в середине таблицы, однако не побеждают в течение четырёх туров. Кто прервёт серию без побед?У «Ливерпуля» пока всё хорошо. Потратили на укрепление состава более € 400 млн и возглавили таблицу АПЛ после трёх туров. Три победы в трёх матчах, восемь забитых мяче





