Разочарование Евробаскета-2025: Сербия, Франция, Испания и Латвия

Евробаскет-2025 завершился триумфом Германии, но не все команды оправдали ожидания. Сербия, Франция, Испания и Латвия выступили ниже планки и подарили болельщикам разочарование.

Чемпионат Европы по баскетбол у 2025 завершился триумфом Германии, серебро унесли турки, а бронзу завоевала Греция. Этот турнир выдался полным неожиданностей, как позитивных, так и негативных. Не все фавориты оправдали ожидания, некоторые команды разочаровали болельщиков. Сербия , считавшаяся одним из главных претендентов на золото, провалилась. Травма капитана команды Николе Йокич а во время групповой стадии стала для нее сокрушительным ударом.

Отсутствие качественного снайпера в амплуа Йокича сказалось на игре команды. Сербия проиграла в 1/8 финала Финляндии, которая сумела перекрыть кислород другим игрокам Сербии, нежели просто закрывать Йокича. Две другие команды, которые разочаровали болельщиков, это Франция и Испания. Франция, выступила без главных звезд команды – Виктора Вембаньямы и Руди Гобера, и не смогла пройти дальше 1/8 финала, проиграв Грузии. Испания, которая обычно является одной из самых сильных команд в Европе, высоких результатов не добилась, потеряв в матче с Грузией, и не попав в плей-офф. Также дезорганизованной игрой поразила и сборная Латвии, в которой играть один из лучших игроков НБА - Порзингис. Латвия вышла в турнире нерешительно, с трудом преодолев соперников, и уже в 1/8 финала потерпела поражение от Литвы. В целом Евробаскет-2025 не пожалел ярких моментов и потрясных игр, но запомнился и тем, что не все команды оправдали ожидания.





