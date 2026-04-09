Развитие ракетно-космического комплекса – безусловный приоритет России

Развитие ракетно-космического комплекса – безусловный приоритет России
КосмосРоссияРакетно-Космический Комплекс
📆4/9/2026 2:24 PM
📰Известия
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития ракетно-космического комплекса для России, отметив необходимость объединения усилий государства, бизнеса и научных сообществ. Заявление прозвучало на первом Российском космическом форуме в рамках празднования 65-летия полета Юрия Гагарина в космос.

Развитие ракетно-космического комплекса представляет собой абсолютный приоритет для Российской Федерации, как подчеркнул президент Владимир Путин в своем приветствии участникам и организаторам первого Российского космического форума. Это заявление было озвучено первым вице-премьером правительства РФ Денисом Мантуровым на мероприятии, подчеркивающем важность освоения космос а для страны.

В своем обращении глава государства акцентировал внимание на необходимости консолидации усилий государства, бизнеса и научных сообществ для достижения лидирующих позиций в космической отрасли. Он подчеркнул, что ключевым фактором для дальнейшего развития является укрепление научного, кадрового и технологического потенциала ракетно-космического комплекса. Президент особо отметил историческое значение полета Юрия Гагарина в космос, назвав его одним из самых значимых событий ХХ века, положившим начало новой эре в истории человечества. Также было отмечено, что от успешной реализации космических программ напрямую зависит инновационное развитие России, повышение благосостояния граждан, обеспечение обороноспособности и безопасности страны, а также укрепление суверенитета государства. Это подчеркивает стратегическое значение космической деятельности для будущего России и ее позиций на мировой арене.\В рамках празднования 65-летия со дня исторического полета Юрия Гагарина в космос, космонавты Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), также обратились к российскому народу, поздравив с началом первой российской Недели космоса, проходящей с 6 по 12 апреля. Космонавты отметили символичность проведения данного мероприятия в год такой знаменательной даты. Они подчеркнули, что Юрий Гагарин открыл человечеству путь к звездам, навсегда увековечив свое имя в истории освоения космоса. Данное мероприятие является важным шагом в популяризации космических исследований и демонстрации достижений России в данной области. Обращение космонавтов с МКС подчеркивает преемственность поколений и сохранение традиций, заложенных советскими учеными и космонавтами. Важно отметить, что космические исследования оказывают значительное влияние на развитие науки и технологий, способствуют созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни людей. Российская Федерация уделяет повышенное внимание развитию космической отрасли, осознавая ее стратегическое значение для национальной безопасности и экономического процветания.\Таким образом, развитие ракетно-космического комплекса является ключевым приоритетом для России, что подтверждается вниманием со стороны руководства страны и активным участием в международных космических проектах. Поддержка государством научных исследований, разработка новых технологий и подготовка квалифицированных кадров являются основой для дальнейшего прогресса в этой области. Планируется реализация масштабных проектов, направленных на освоение Луны и других планет, создание новых космических аппаратов и развитие космической инфраструктуры. Это позволит России сохранить лидирующие позиции в мировой космической гонке и обеспечить долгосрочные преимущества в различных областях, включая науку, оборону и экономику. Важно подчеркнуть, что космические исследования имеют глобальное значение и способствуют решению важных задач, таких как изучение климата, мониторинг природных ресурсов и обеспечение связи. Усилия, направленные на развитие космической отрасли, способствуют укреплению международного сотрудничества и созданию новых возможностей для человечества. Россия продолжит активно участвовать в международных проектах и вносить свой вклад в освоение космоса во благо всего мира

Космос Россия Ракетно-Космический Комплекс Юрий Гагарин Космический Форум

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Стоимость биткойна впервые достигла $64 тыс.Стоимость биткойна впервые достигла $64 тыс.Стоимость биткойна впервые достигла $64 тыс.:
Read more »

Число жертв обрушения метромоста в Мехико выросло до 23Число жертв обрушения метромоста в Мехико выросло до 23По словам главы правительства мегаполиса Клаудии Шейнбаум, еще 65 человек госпитализированы
Read more »

Леонид Ярмольник о Владе Листьеве: влюбленность в него всей страны закономернаЛеонид Ярмольник о Владе Листьеве: влюбленность в него всей страны закономернаЛеонид Ярмольник вспоминает близкого друга, тележурналиста Владислава Листьева, которому 10 мая исполнилось бы 65 лет:
Read more »

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 23,6%Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 23,6%Товарооборот РФ и Китая за первые пять месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 23,6%, до $50,65 млрд:
Read more »

Власти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащихВласти Петербурга обязали вакцинировать 65% госслужащихВакцинировать 65% чиновников в Санкт-Петербурге поручено до 15 августа.
Read more »

Минздрав Турции призвал к строгим мерам из-за роста числа заражений COVID-19Минздрав Турции призвал к строгим мерам из-за роста числа заражений COVID-19К настоящему времени в республике привились от коронавируса более 65 млн человек
Read more »



