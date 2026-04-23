Разгадка тайны хлорида рутения: ученые объяснили необычное поведение кристалла

Исследование Корнеллского университета опровергло предыдущие заявления об обнаружении фермионов Майораны в хлориде рутения, но открыло новый физический эффект – вязкость Холла, который объясняет необычное поведение материала и открывает новые возможности для изучения кристаллов.

Ученые из Корнеллского университета провели масштабное исследование редкого кристалла – хлорида рутения – и пришли к выводу, объясняющему необычное поведение этого материала, которое ранее приписывалось существованию экзотических частиц, известных как фермионы Майораны.

Результаты работы, опубликованные 22 апреля в журнале Phys.org, опровергают предыдущие заявления о наблюдении этих частиц, но открывают новые горизонты в понимании физических свойств материалов и разработке методов поиска новых состояний материи. В 2018 году японские исследователи заявили об обнаружении фермионов Майораны в хлориде рутения, основываясь на наблюдении термического эффекта Холла – отклонении теплового потока в материале под воздействием магнитного поля.

Этот эффект, нехарактерный для изоляторов, был интерпретирован как признак присутствия этих уникальных частиц, которые, согласно теоретическим предсказаниям Этторе Майорана, являются одновременно частицей и античастицей. Фермионы Майораны представляют огромный интерес для квантовых вычислений, поскольку два таких «запертых» фермиона способны надежно хранить информацию, устойчивую к внешним помехам, что делает квантовые компьютеры на их основе принципиально более стабильными. Однако, попытки повторить результаты японских ученых в других лабораториях оказались безуспешными, что вызвало сомнения в первоначальных выводах.

Команда Корнеллского университета под руководством доцента Брэда Рэмшоу решила подойти к проблеме с другой стороны, отказавшись от измерения тепловых потоков и сосредоточившись на изучении акустических свойств кристалла. Вместо измерения тепла, ученые пропустили через хлорид рутения ультразвуковые волны и обнаружили, что в магнитном поле эти волны начинают закручиваться по спирали – явление, известное как акустический эффект Фарадея.

Дальнейший анализ показал, что причиной этого эффекта является вязкость Холла – ранее теоретическое свойство материала, которое буквально скручивает направление колебаний и одновременно отклоняет тепловой поток. Именно вязкость Холла создавала тот самый «загадочный» эффект, который сбил с толку предыдущих исследователей. Корнеллская группа впервые экспериментально зафиксировала существование вязкости Холла, тем самым объяснив необычное поведение хлорида рутения без привлечения гипотезы о фермионах Майораны.

Как заявил Брэд Рэмшоу, это не означает, что хлорид рутения не имеет потенциала для квантовых вычислений, но это и не просто случайность или загрязнение образца. Это открытие представляет собой новый внутренний эффект, который ранее не был известен науке. Таким образом, первоначальное открытие 2018 года получило новое объяснение, исключающее присутствие фермионов Майораны. Однако, взамен физики получили новый инструмент для исследования кристаллов и поиска ранее неизвестных состояний материи.

С помощью звука теперь можно изучать внутреннюю структуру материалов и выявлять новые физические явления, что может привести к будущему открытию фермионов Майораны или других экзотических частиц.





