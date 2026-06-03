Разведывательный самолёт НАТО возобновил полёты у границы Калининградской области

Воздушное судно Bombardier Challenger 650 Artemis II, действующее в интересах Североатлантического альянса, вновь появилось вблизи российского региона. Аппарат использует воздушное пространство соседних стран и нейтральные воды Балтики, избегая гражданских коридоров. Одновременно эстонская авиация активизировала патрулирование Финского залива.

Самолёт разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, задействованный в интересах НАТО , возобновил полёты вблизи Калининградской области. Как сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза, воздушное судно прибыло из румынской Констанцы и курсирует на высоте около 10 тысяч метров.

Для выполнения своей миссии машина использует воздушное пространство Польши и Литвы, а также нейтральные воды Балтийского моря. По словам собеседника, траектория полёта специально вычислена чтобы избежать пересечения с гражданскими авиационными коридорами. Ранее этот же разведывательный самолёт неоднократно фиксировался над Чёрным морем, где работал в международном воздушном пространстве, иногда в связке с британским стратегическим разведчиком Boeing RC-135W Rivet Joint. Параллельно внимание авиадиспетчеров привлекла регулярная патрульная деятельность эстонских ВВС.

Самолёт типа PZL-Mielec M-28 Skytruck выполняет наблюдение в акватории Финского залива, включая нейтральные воды, в зоне, подконтрольной Таллину





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