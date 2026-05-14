Разведчики и генерал Исимура: отчаянное противостояние на Маньчжурском пути

Август 1945 года. Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии — обсуждают операцию по освобождению Маньчжурии. Наступление планируется через несколько дней. Тем временем маршал интересуется судьбой химического завода в пригороде Харбина.

По сведениям разведки, на этом заводе японцы разрабатывают опасное химическое оружие, при его взрыве погибнут сотни тысяч людей. Василевский требует ликвидировать предприятие, не допустив смертоносного взрыва складов с химическим оружием. Вскоре на дальневосточную станцию эшелон привозит солдат, только что победивших в Европе, среди них находится небольшой разведвзвод. Именно ему предстоит найти японский химический завод.

Среди бойцов — сержант Сан Ли по прозвищу Саня, балагур, душа компании, наполовину русский, наполовину китаец, а также его сослуживец Кузьмин — бывший студент института восточных языков. Чтобы получить достоверную информацию о местонахождении завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. Кроме того, в разведгруппу включают старого опытного агента Ивана Журавлёва. Пробираясь по Маньчжурским сопкам, Журавлёв еще не знает, что столкнется с генералом Исимурой, убившим 10 лет назад его семью.

Теперь Исимура командует заводом и жутким концлагерем, где на живых людях испытывают действие ядовитых химических веществ. Японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химоружием, расположенное под территорией завода, и Журавлёв вступает с ним в отчаянное противостояние





