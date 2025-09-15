Разбор Судейства 8-го тура РПЛ: Волна Ошибок и Скандалы

Эксперты разбирают ошибки арбитров в 8-м туре РПЛ, где были проигранные матчи фаворитов, скандалы и многочисленные претензии к арбитрам. Разбираются следующие матчи: Динамо — Спартак, Краснодар — Акрон, Балтика — Зенит, Ростов — ЦСКА, Пари НН — Оренбург.

В 8-м туре Российской Премьер-Лиги арбитры лишились своей безупречности, став героями нешуточных скандалов на нескольких участках. Рассмотрим ключевые моменты, проанализируем ошибки , и определим степень их влияния на результат матчей. Спартак неожиданно уступил Динамо , а Краснодар потерпел поражение от Акрон а. Балтика уверенно обыграла Зенит , Ростов потянул игру с ЦСКА , а Пари НН не сумел победить Оренбург . В своём анализе мы придерживаемся оценки, основанной на системе баллов.

Максимальный балл – 8,4 – присваивается арбитру за бесспорную работу без каких-либо ошибок. Если же рефери допускает ключевую ошибку – неверный пенальти, неверное удаление, неверный показатель жёлтой карточки – балл понижается до 7,9. Ещё 0,1 балла снимается за неправильное применение жёлтых карточек, а также за пропущенные от трёх до пяти нарушений. Самый жёсткий штраф – один балл – накладывается, если арбитр на VAR указывает на свою ошибку, но по итогу не меняет решения.





