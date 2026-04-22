Нидерландская разведка MIVD в отчете за 2025 год заявила, что Россия способна нарастить военную мощь для конфликта с НАТО в течение года после завершения боевых действий на Украине.

Согласно ежегодному докладу службы военной разведки и безопасности Нидерландов MIVD за 2025 год, Россия обладает потенциалом для значительного наращивания своих вооруженных сил в относительно короткие сроки. Аналитики нидерландского ведомства полагают, что при стечении наиболее благоприятных для Москвы обстоятельств, страна сможет восстановить и существенно увеличить свою боевую мощь уже в течение одного года после завершения текущего конфликта на территории Украины.

По мнению экспертов, этого ресурса будет достаточно для ведения открытого противостояния с силами Североатлантического альянса в рамках возможного регионального столкновения. В документе подчеркивается, что на текущий момент прямое военное соприкосновение между Россией и блоком НАТО считается маловероятным, однако долгосрочные прогнозы разведки указывают на серьезные структурные изменения в системе европейской безопасности. Авторы отчета также уделяют пристальное внимание глобальному контексту, отмечая, что современная архитектура безопасности Европы находится под постоянным давлением из-за жесткого соперничества между крупными мировыми державами. Речь идет не только о военной сфере, но и о глубокой конкуренции в экономическом, политическом и технологическом секторах. В докладе прямо указывается, что Россия и Китай демонстрируют выраженные геополитические амбиции, направленные на ослабление доминирующего западного влияния. Данные процессы, по мнению разведсообщества, создают новые вызовы для стабильности на континенте, вынуждая европейские страны пересматривать свои оборонные стратегии и расширять присутствие инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, в частности, в регионах, граничащих с Финляндией. Реакция официальной Москвы на подобные оценки остается сдержанной, но критической. Представители российского дипломатического корпуса неоднократно подчеркивали, что западные политики и военные структуры подвержены опасным иллюзиям относительно планов РФ. Так, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что использование воздушного пространства Финляндии и стран Прибалтики для операций против России фактически означает прямое вовлечение Альянса в конфликт. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков охарактеризовал опасения европейских стран как химеру, подчеркнув отсутствие у России агрессивных намерений в отношении стран ЕС. Тем не менее, в российском МИД предупреждают, что постоянные недружественные действия со стороны блока НАТО создают крайне опасную динамику, которая повышает риск непреднамеренной эскалации и прямого столкновения, несмотря на заверения об отсутствии планов по нападению





