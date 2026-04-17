Развод, новая любовь и лэп-денс: личная жизнь Кирана Триппьера на фоне неудачного сезона «Ньюкасла»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер переживает личный кризис на фоне спортивных неудач команды. После развода с женой футболист завел отношения с Келани Уэбстер, профессиональной исполнительницей лэп-денса. Новость вызвала бурное обсуждение в сети, особенно учитывая значительную разницу в возрасте.

Футбольный сезон 2025/26 складывается для « Ньюкасл а» откровенно неудачно, команда занимает скромное место в середине турнирной таблицы Премьер-лиги. Еврокубковая кампания же и вовсе завершилась полным фиаско: в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу» «сороки» потерпели унизительное поражение от «Барселоны» со счетом 2:7.

На фоне спортивных неудач появились и личные новости, касающиеся одного из лидеров команды, Кирана Триппьера. Его новой спутницей стала Келани Уэбстер. Еще недавно футболист считался примерным семьянином. В 2016 году он официально оформил отношения с Шарлоттой, в браке с которой у них родились трое детей – сын и две дочери. Однако в 2025 году игрок объявил о расставании с матерью своих детей.

«Я никогда не давал комментариев касательно своей личной жизни, но из-за постоянных лживых историй в таблоидах у меня не остается иного выбора, кроме как публично подтвердить, что мы с Шарлоттой развелись более года назад. Я не комментировал это ранее, поскольку это наше личное дело. Мы хотим защитить наших детей и просим СМИ уважать нашу частную жизнь», – написал Киран в своих социальных сетях. Ранее в прессе циркулировали слухи о его романе с телеведущей Хлоей Ферри, но сейчас, по всей видимости, сердце защитника принадлежит Келани Уэбстер.

Для понимания масштаба разницы в возрасте между Кираном Триппьером и его новой возлюбленной, стоит привести некоторые факты. К моменту рождения Келани, Киран уже проходил обучение в академии «Манчестер Сити». Через четыре года после ее появления на свет, он отпраздновал свое 18-летие и выиграл молодежный Кубок Англии. Если проводить параллели с историческими событиями, то Киран родился в год, когда Диего Марадона блистал в финале чемпионата мира, а Келани появилась на свет в тот год, когда Дмитрий Кириченко забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

Но чем же занимается Келани? Как можно догадаться, ее профессия далека от традиционных сфер деятельности. Келани Уэбстер профессионально занимается лэп-дэнсом, что по своей сути является разновидностью стриптиза. Кроме того, у девушки есть аккаунт на платформе OnlyFans, где, правда, размещено пока небольшое количество публикаций – всего 35.

Некоторые комментарии в сети намекают на то, что для футболиста, имеющего детей и находящегося в статусе разведенного, подобные отношения с молодой девушкой из сферы эскорта являются вполне приемлемыми, поскольку вряд ли он намерен заключать с ней церковный брак.

