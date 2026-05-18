Работают ограничение на ежегодный оплачиваемый отпуск после родов для матерей

Минтруд напомнил, что мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, если его жена находится в отпуске по беременности и родам. Об этом сообщается в канале ведомства на платформе 'Макс'.

Женщине предоставляется отпуск по беременности и родам, мужчина - ежегодный оплачиваемый отпуск.

«Если будущая мама находится в отпуске по беременности и родам, ее супруг в это же время может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск... Работодатель не может отказать в предоставлении», Оформить отдых можно как до рождения ребёнка, так и после. При этом график отпусков и стаж работы сотрудника значения не имеют. Мужчина может использовать все положенные дни сразу или взять только часть: такой вариант позволяет семье самой выбрать удобный период.

Для оформления достаточно написать заявление работодателю. Такое право у мужчин появилось не как разовая поблажка, а как отдельная гарантия в Трудовом кодексе. Смысл нормы простой: семья может провести вместе самый важный и сложный период — перед родами или сразу после появления ребёнка. Работодатель не может ссылаться на график отпусков или небольшой стаж сотрудника в компании.

Если жена находится в отпуске по беременности и родам, муж вправе попросить ежегодный оплачиваемый отпуск именно на это время. Но есть важная деталь: он должен подтвердить, что супруга находится в таком отпуске. Кто может принять участие в оформлении? И все же сколько?

