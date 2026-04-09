Работодатель вправе наказать сотрудника за сильный запах еды, но с ограничениями

Судебный юрист Илья Васильчук рассказал «Известиям» о правомерности применения дисциплинарных мер к сотруднику, чей запах еды нарушает внутренние правила компании. Эксперт разъяснил условия, при которых увольнение возможно, и подчеркнул важность соблюдения Трудового кодекса РФ.

Работодатель имеет право применять дисциплинарные взыскания к сотрудник у, если сильный запах еды от него нарушает внутренние правила компании и создает дискомфорт для коллег. Об этом в интервью «Известиям» заявил Илья Васильчук, судебный юрист, эксперт в области безопасности сделок, а также общественный деятель. Он подчеркнул, что увольнение возможно лишь при неоднократном нарушении, после применения других мер воздействия, таких как замечание или выговор.

\Ключевым условием для применения дисциплинарных мер является наличие соответствующих положений во внутренних документах компании, таких как правила трудового распорядка, трудовой договор или кодекс этики. Важно, чтобы нарушение было зафиксировано документально, например, через жалобы сотрудников или служебные записки. При этом, если сотрудник ранее не устранил нарушение после предупреждений, работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание. Однако, при первом случае применения строгих мер, включая увольнение, действия работодателя будут незаконными, и он обязан ограничиться замечанием или выговором. Расторжение трудового договора возможно только при повторных нарушениях. Васильчук также напомнил, что порядок применения дисциплинарных взысканий строго регламентирован Трудовым кодексом РФ. Работодатель обязан зафиксировать факт нарушения, потребовать от сотрудника письменное объяснение и соблюдать установленные сроки. В противном случае, взыскание может быть признано незаконным. Например, если неприятный запах связан с состоянием здоровья сотрудника, подтвержденным медицинскими документами, увольнение может быть расценено как дискриминация, что приведет к отмене решения. Сотрудник вправе оспорить решение работодателя в суде, государственной инспекции труда или комиссии по трудовым спорам. Основаниями для отмены взыскания могут служить нарушения процедуры, несоразмерность наказания или отсутствие вины сотрудника. Важно помнить о соблюдении санитарных норм, требующих обеспечения комфортных условий труда. Роспотребнадзор рекомендует избегать принесения в офис продуктов с резким запахом и не оставлять еду на рабочих местах, чтобы избежать дискомфорта для окружающих.\Следует отметить, что ранее Илья Васильчук уже затрагивал тему, связанную с едой на работе. 2 апреля он сообщил «Известиям», что кража еды из общего холодильника может повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность, в зависимости от стоимости похищенного. Такие действия квалифицируются как хищение, то есть незаконное изъятие чужого имущества с причинением ущерба владельцу. Данная ситуация подчеркивает важность соблюдения не только трудовой дисциплины, но и элементарных норм поведения на рабочем месте, а также уважения к правам и интересам других сотрудников. Все эти аспекты в совокупности формируют здоровую рабочую атмосферу, способствующую продуктивности и благополучию каждого члена коллектива. Необходимо помнить, что работодатель обязан создать безопасные и комфортные условия труда, а сотрудники, в свою очередь, должны соблюдать установленные правила, чтобы избежать возможных конфликтов и негативных последствий. Следовательно, соблюдение правил трудового распорядка, кодекса этики и санитарных норм является важным аспектом поддержания здоровых трудовых отношений. Важно подчеркнуть, что в случае возникновения спорных ситуаций сотрудник имеет право на защиту своих интересов, в том числе, обратившись в соответствующие органы для отстаивания своих прав





