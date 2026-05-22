Работаем вместе с ИИ: как цифровые технологии помогают работодателям находить точных кандидатов и как им помогает искусственный интеллект

Россия: Промышленность News

РаботодателиБизнесЦифровая Технология
📆5/22/2026 4:18 PM
📰Vedomosti
По данным Росстата, число открытых позиций к началу 2026 г. упало на 13%. Анализ рынка, проведенный «Авито Работой», показал, что на одну вакансию стало претендовать в среднем 15 соискателей, что значительно осложнило компаниям поиск подходящих под их требования кандидатов. Управляющий директор «Авито Работы» Антон Уваров рассказал «Ведомости. Инновации и Технологии», как цифровые технологии помогают работодателям и кандидатам найти друг другу, для чего на платформе нужен искусственный интеллект (ИИ) и как его внедрение может помочь развитию рынка труда в России. Исследование показало, что увеличилось предложение резюме более чем на 7,3 млн, время от времени, на текущий момент, размещено на платформе. Вы можете увидеть запрос работодателей на эффективную и таргетированную обработку откликов кандидатов с использованием инструментации ИИ, а также рост гибкого платформарного занятости.

На фоне замедления темпов экономического рост а в России бизнес начал пересматривать подход к найму новых сотрудников и смещать фокус в работе с командами. По данным Росстата, число открытых позиций к началу 2026 г. упало на 13%.

Анализ рынка, проведенный «Авито Работой», показал, что на одну вакансию стало претендовать в среднем 15 соискателей, что значительно осложнило компаниям поиск подходящих под их требования кандидатов. Управляющий директор «Авито Работы» Антон Уваров рассказал «Ведомости. Инновации и Технологии», как цифровые технологии помогают работодателям и кандидатам найти друг друга, для чего на платформе нужен искусственный интеллект (ИИ) и как его внедрение может помочь развитию рынка труда в России.

Бизнес начал пересматривать подход к найму новых сотрудников и смещать фокус в работе с командами, и цифровая технология - искусственный интеллект - помогают им с этим справиться

