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Рабочее время: права сотрудников с детьми

Общество News

Рабочее время: права сотрудников с детьми
Рабочее ВремяСотрудникиДети
📆6/4/2026 7:45 PM
📰aifonline
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Сотрудники имеют право сокращать рабочее время, особенно если у них есть несовершеннолетние дети. Работодатель не вправе отказывать в таком случае, а оплата труда производится пропорционально отработанному времени.

Москва, 4 июня. Согласно информации от юриста Марии Сиротиной, сотрудники имеют право запросить сокращение рабочего времени, и в первую очередь этой возможностью могут воспользоваться родители несовершеннолетних детей.

По общему правилу, рабочая неделя не превышает 40 часов, однако закон категорически запрещает отказывать в такой просьбе при работе во вредных условиях, проблемах со здоровьем или наличии детей. Незаконный отказ родителям ребенка до 14 лет грозит обращением в трудовую инспекцию или судом с требованием компенсации морального вреда. При этом работа в режиме неполного времени не ущемляет права на ежегодный отпуск и никак не влияет на расчет трудового стажа.

Однако оба родителя воспользоваться этой льготой одновременно не могут, и работодатель вправе потребовать свидетельство о рождении и справку о графике работы второго родителя. Оплата труда в таких условиях производится исключительно пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ

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Рабочее Время Сотрудники Дети Закон Оплата Труда

 

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