Россия готова передать в Международный суд ООН дело о дискриминации русскоязычных в Латвии, Литве и Эстонии после завершения досудебной стадии.

Досудебный этап урегулирования разногласий между Россией и тремя прибалтийскими государствами - Латвией, Литвой и Эстонией - из-за систематического ущемления прав русскоязычного населения находится на завершающей стадии.

Об этом 31 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что в настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с этими странами в связи с грубыми нарушениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. По словам Захаровой, поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН послужил отказ всех трех балтийских государств прекратить системную политику ограничения прав этнических русских.

Теперь, когда этап досудебного разбирательства близится к концу, вопрос может быть передан на рассмотрение в судебную инстанцию ООН. Ситуация в Прибалтике вызывает серьезную обеспокоенность не только у России, но и у международного сообщества. Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов 20 апреля рассказал о введенном в Латвии запрете для детей разговаривать на русском языке в школах. По его словам, коллеги считают этот язык якобы кухонным, то есть предназначенным исключительно для общения вне общественных мест.

Это лишь один из примеров дискриминационной политики, проводимой властями Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 мая заявил о сквозном поражении всей Прибалтики бациллой русофобии, подчеркнув, что такая политика противоречит основополагающим принципам международного права. Многие эксперты отмечают, что ограничения прав русскоязычных жителей Прибалтики носят системный характер и проявляются в различных сферах: от образования и языка до гражданства и политических прав.

В Латвии и Эстонии значительная часть русскоязычного населения до сих пор имеет статус неграждан, что лишает их права участвовать в выборах и занимать определенные должности. В Литве ситуация несколько иная, но также наблюдаются случаи дискриминации. Россия неоднократно поднимала эти вопросы на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ, но безрезультатно. Теперь Москва решила использовать судебный механизм, чтобы добиться справедливости.

Если Международный суд ООН примет дело к рассмотрению, это может стать прецедентом для защиты прав национальных меньшинств в других регионах мира. Согласно данным латвийских статистических служб, за последние годы из Латвии, Литвы и Эстонии выехало значительное количество русскоязычных жителей. Многие из них уезжают из-за дискриминации и отсутствия перспектив. В условиях, когда власти этих стран продолжают политику этноцида, Россия намерена добиваться компенсаций и пересмотра законодательства.

Однако, как отмечают дипломаты, процесс в Международном суде может затянуться на годы. Тем не менее, сама подача иска уже стала важным сигналом для международного сообщества. Ожидается, что официальное заявление о передаче дела в суд будет сделано в ближайшие недели после завершения всех формальных процедур досудебного урегулирования





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Прибалтика Русскоязычные Дискриминация Международный Суд ООН Россия

United States Latest News, United States Headlines