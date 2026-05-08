РФС выдал лицензии клубам РПЛ и Лиги Pari, но отказал «Спартаку» из Костромы и «Челябинску»

Российский футбольный союз завершил процедуру лицензирования клубов на новый сезон. Все команды РПЛ получили лицензии, но «Спартаку» из Костромы и «Челябинску» было отказано. Также были выданы лицензии клубам из Лиги Pari, включая «Факел», «Родину», «Урал» и «Ротор».

Российский футбол ьный союз ( РФС ) завершил процедуру лицензирования клубов на новый сезон. Все команды Российской премьер-лиги ( РПЛ ) получили лицензии, включая «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Спартак» из Москвы, «Балтику» из Калининграда, «Акрон» из Тольятти, «Ахмат» из Грозного, «Сочи», «Урал» из Екатеринбурга и другие.

Лицензии были выданы также клубам из Лиги Pari — «Факелу», «Родине», «Уралу» и «Ротору». Однако «Спартаку» из Костромы и «Челябинску» было отказано в лицензировании из-за невыполнения обязательных инфраструктурных критериев. Часть клубов получила лицензии с условием предоставления дополнительной информации в установленные сроки. В частности, «Ростов» получил лицензию на новый сезон в РПЛ, успешно выполнив необходимые условия и сократив большую часть задолженности.

Представители «Спартака» из Костромы заявили, что клуб не будет претендовать на выход в РПЛ из-за сложностей при строительстве стадиона. В других новостях: Михаил Кержаков объявил о завершении карьеры, отметив, что решение было принято еще в конце прошлого сезона. В финале Кубка России сыграет «Краснодар», а также были отмечены драка игроков «Реала», санкции МОК в отношении российских спортсменов и гол Роналду с неприличным жестом. Главный тренер ЦСКА Игдисамов получил высокую оценку от Глебова, который отметил его требовательность и преданность футболу





