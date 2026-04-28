Глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ) Кирилл Дмитриев сделал весьма резкое заявление 26 апреля, предложив Швеции обратиться к России за авиационным топливом в связи с прогнозируемым дефицит ом.

Его комментарий, опубликованный в социальной сети X, прозвучал как призыв к покаянию и просьбе о помощи, что вызвало широкий резонанс. Это заявление стало ответом на публикацию новостного портала BRICS News, в которой говорилось о надвигающейся нехватке топлива для авианосцев, что потенциально может парализовать их деятельность. Ситуация, по мнению экспертов, складывается критическая, и без оперативных мер может привести к серьезным последствиям для европейской авиации и, как следствие, для туристической отрасли.

Дмитриев, по сути, указал на иронию ситуации, когда страны, активно вводящие санкции против России, могут оказаться вынужденными обращаться к ней за жизненно важными ресурсами. Это подчеркивает взаимозависимость мировой экономики и сложность полного отказа от сотрудничества даже в условиях политической напряженности. Вопрос о доступности авиационного топлива становится особенно острым в преддверии летнего туристического сезона, когда спрос на авиаперевозки традиционно возрастает. Срыв туристического сезона может нанести серьезный удар по экономикам европейских стран, которые в значительной степени зависят от доходов от туризма.

Помимо Швеции, потенциальные проблемы с авиационным топливом могут затронуть и другие страны Европейского союза, что делает ситуацию еще более тревожной. Необходимо отметить, что данное заявление РФПИ прозвучало на фоне растущей критики энергетической политики ЕС, которая, по мнению некоторых экспертов, привела к искусственному дефициту и росту цен на энергоносители. Ранее, 1 апреля, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что отказ стран Европейского союза от российских нефти и газа является актом, который он назвал «евросамоубийством».

Он подчеркнул, что такая политика наносит серьезный ущерб экономике ЕС и ставит под угрозу энергетическую безопасность региона. Мема считает, что европейские страны должны пересмотреть свою энергетическую стратегию и искать пути для восстановления сотрудничества с Россией в этой сфере. Его заявление вызвало бурную дискуссию в финском обществе и за его пределами, поскольку отражает растущее недовольство энергетической политикой ЕС среди некоторых политических сил и экспертов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 13 апреля поддержала точку зрения Армандо Мемы, заявив, что альянс платит высокую цену не за свою зависимость от иностранной энергии, а за совершаемое им предательство собственных интересов. Захарова подчеркнула, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей и готова к сотрудничеству, но европейские страны сами отказались от этого сотрудничества, преследуя политические цели.

Она также отметила, что энергетическая безопасность является одним из ключевых элементов национальной безопасности любой страны, и отказ от обеспечения этой безопасности может иметь серьезные последствия. В контексте текущей геополитической ситуации, заявления Захаровой и Мемы можно рассматривать как попытку России подчеркнуть недостатки энергетической политики ЕС и предложить альтернативные решения. Газета Financial Times 23 апреля опубликовала статью, в которой отмечается резкий рост цен на энергоносители в ЕС.

В статье указывается, что этот рост вызван недостаточным объемом ресурсов, доступных альянсу для приобретения необходимого товара. По данным Financial Times, запасы в европейских хранилищах составляют менее 20 дней, что создает серьезную угрозу для энергетической безопасности региона. Эксперты Financial Times предупреждают, что если ситуация не изменится, то ЕС может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, включая срыв туристического сезона и замедление экономического роста. Особое внимание в статье уделяется проблеме с авиационным топливом, которое является критически важным для функционирования авиационной отрасли.

Financial Times отмечает, что европейские авиакомпании уже начали испытывать трудности с обеспечением своих рейсов необходимым количеством топлива, и эта проблема может усугубиться в ближайшие месяцы. В статье также подчеркивается, что ЕС должен срочно принять меры для увеличения запасов энергоносителей и диверсификации источников поставок. Однако, по мнению экспертов Financial Times, это потребует значительных инвестиций и времени, и не факт, что ЕС сможет быстро решить эту проблему.

В целом, публикация Financial Times подтверждает опасения, высказанные ранее Кириллом Дмитриевым и Армандо Мемой, о негативных последствиях энергетической политики ЕС. Ситуация требует комплексного анализа и принятия взвешенных решений, направленных на обеспечение энергетической безопасности региона и предотвращение экономических кризисов





