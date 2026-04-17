РУСАДА видит шансы на победу в CAS против WADA

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что у агентства есть шансы выиграть дело против WADA в Спортивном арбитражном суде, несмотря на замечания по интеграции антидопингового кодекса в российское законодательство. Слушания запланированы на сентябрь.

Генеральный директор Российского антидопинг ового агентства ( РУСАДА ) Вероника Логинова выразила оптимизм относительно перспектив агентства в разбирательстве со Всемирным антидопинг овым агентством ( WADA ) в Спорт ивном арбитражном суде ( CAS ). В беседе с корреспондентом «Матч ТВ» она подробно остановилась на позиции РУСАДА в этом сложном юридическом процессе.

Напомним, что в сентябре 2023 года исполком WADA принял решение о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. Основной причиной названо отсутствие полной интеграции кодекса в российское законодательство, что, по мнению WADA, является критическим фактором для полного восстановления статуса РУСАДА. Однако, как подчеркнула Вероника Логинова, этот аспект находится вне прямой компетенции агентства.

«Шансы есть. Данное критическое замечание не может быть причиной невосстановления РУСАДА, так как мы не можем напрямую влиять на то, что прописано в федеральных законах. Это вне нашей компетенции — это наша позиция», — заявила Логинова.

Она уточнила, что РУСАДА предпринимает все возможные шаги в рамках своей компетенции для гармонизации законодательства и внесения необходимых поправок. Агентство активно участвует в процессе разработки текстов законов и готовности сотрудничать с соответствующими государственными органами для достижения этой цели.

«Мы говорили о том, что работу по гармонизации и внесению поправок в закон мы будем вести в той части, в которой уполномочены это делать: участвовать в процессе разработки текста закона. Но одновременно с этим это никак не может препятствовать нашему восстановлению», — добавила глава РУСАДА.

Логинова также подтвердила, что слушания по делу РУСАДА в CAS запланированы на сентябрь текущего года. Это означает, что сторонам предстоит представить свои аргументы перед независимым спортивным арбитражным органом, который и вынесет окончательное решение. Российская сторона рассчитывает на справедливое рассмотрение дела, учитывая предпринятые усилия и специфику ситуации.

В контексте этой ситуации важно понимать, что антидопинговая система является сложным механизмом, требующим взаимодействия на национальном и международном уровнях. Несоответствие кодексу, даже если оно связано с законодательными пробелами, может иметь серьезные последствия для статуса национального антидопингового агентства и, как следствие, для российских спортсменов.

Позиция РУСАДА, озвученная Вероникой Логиновой, заключается в том, что агентство готово и будет работать над устранением выявленных несоответствий в рамках своих полномочий. При этом РУСАДА настаивает на том, что законодательные вопросы, требующие вмешательства на государственном уровне, не должны становиться непреодолимым препятствием для восстановления его статуса, особенно если агентство демонстрирует приверженность принципам чистого спорта и активно участвует в процессе совершенствования антидопинговой политики.

Разбирательство в CAS — это ключевой этап, который позволит прояснить дальнейшую судьбу РУСАДА и его роль в международной антидопинговой системе. Ожидается, что решение арбитража будет основано на всестороннем анализе представленных доказательств и аргументов обеих сторон.

Успех РУСАДА в CAS будет означать восстановление его полного статуса и доверия со стороны WADA, что, в свою очередь, положительно скажется на положении российских спортсменов на международной арене.

Давление со стороны WADA по вопросам соответствия кодексу является общемировой практикой, направленной на обеспечение честной конкуренции и защиту прав чистых спортсменов. Однако в каждом конкретном случае необходимо учитывать специфику национальной правовой системы и возможности национальных антидопинговых агентств по внесению изменений. РУСАДА, как представляется, стремится к конструктивному диалогу и поиску взаимоприемлемых решений, что является залогом успешного разрешения сложившейся ситуации.

Таким образом, перспективы РУСАДА в CAS оцениваются как осторожно оптимистичные. Успех будет зависеть от умения российской стороны аргументировать свою позицию, продемонстрировать готовность к дальнейшим шагам по совершенствованию антидопинговой системы и, конечно, от трактовки норм Всемирного антидопингового кодекса самим Спортивным арбитражным судом





РУСАДА WADA CAS Антидопинг Спорт

