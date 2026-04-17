РПЛ ужесточает лимит на легионеров: клубы смогут заявлять до 12 иностранцев, но выпускать на поле только 7

Российская Премьер-Лига готовит значительные изменения в правилах привлечения иностранных игроков. Согласно новому проекту приказа, с следующего сезона клубы смогут иметь в заявке не более 12 легионеров, а на поле одновременно — не более 7. Это решение вызвало обеспокоенность игроков и экспертов, которые видят в нём как возможности для развития отечественного футбола, так и потенциальные сложности для конкурентоспособности клубов на международной арене.

Министерство спорт а Российской Федерации подготовило проект приказа, который существенно изменит правила привлечения иностранных игроков в Российскую Премьер-Лигу. Согласно предложенным изменениям, с начала следующего сезона клубы высшего дивизиона смогут включать в свою заявку на матч не более 12 иностранных футболистов, а на поле одновременно сможет находиться не более 7 легионеров. Это решение вызвало бурную реакцию среди представителей футбольной общественности, в особенности среди игроков и тренеров, чьи карьерные траектории так или иначе связаны с существующей системой лимитов.

Фёдор Смолов, известный российский нападающий, выразил обеспокоенность по поводу предстоящих изменений. Он считает, что ужесточение лимита на легионеров станет серьёзным испытанием для российских клубов, особенно в контексте возможного возвращения в еврокубки. По мнению Смолова, отсутствие конкурентных матчей против иностранных команд на протяжении семи лет сказалось на уровне российских игроков. Он подчеркнул, что российские клубы потеряли позиции в европейском футболе, и возвращение к прежнему уровню потребует значительных усилий. Смолов напомнил, что в лучшем случае российский чемпион будет вынужден начинать свой путь в Лиге чемпионов с квалификационных раундов, что также снижает шансы на успешное выступление.

Критика лимитов на легионеров звучит не впервые. Многие эксперты считают, что такие ограничения, вместо того чтобы стимулировать развитие отечественных талантов, зачастую оказывают негативное влияние на общий уровень чемпионата. Приводится в пример опыт других стран, где успешное развитие футбола строится на работе с детско-юношескими школами и развитием инфраструктуры. Французский футбол, несмотря на его высокие позиции в Европе, демонстрирует, как реформы в работе с молодыми игроками могут привести к постоянному притоку мастеров. Небольшие страны, такие как Хорватия, Бельгия и Нидерланды, также успешно развивают своих игроков благодаря эффективной селекции и доступности спортивных объектов, даже в самых отдалённых уголках страны. В этом контексте, дискуссия о сроках и методах 'совершенствования футбола' кажется размытой, а предложения Смолова о необходимости 'конкурентных матчей' звучат как призыв к более системному подходу, который должен охватывать все уровни игры, а не только регулирование количества легионеров. Такая точка зрения предполагает, что для действительно эффективного развития отечественного футбола необходимо инвестировать в фундаментальные аспекты, такие как инфраструктура, тренерские кадры и массовый спорт, а не полагаться исключительно на искусственные ограничения.

Министерство спорта, РФС, Российская Премьер-Лига и клубы лиги проведут 24 апреля встречу, посвящённую дальнейшему совершенствованию российского футбола, в рамках которой будет обсуждаться и проект ужесточения лимита на легионеров. Глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что данная мера является 'историческим шансом восстановить и усилить отечественную школу, создать мотивацию искать таланты, вкладывать в них деньги, а не полагаться на готовых легионеров'. Эта инициатива направлена на то, чтобы мотивировать клубы инвестировать в собственную инфраструктуру и подготовку молодых российских футболистов, вместо того чтобы полагаться на привлечение дорогостоящих иностранных игроков. Идея заключается в том, чтобы создать более здоровую конкурентную среду внутри чемпионата, где российские игроки будут иметь больше возможностей для развития и проявления своих талантов. Это, в свою очередь, должно привести к повышению общего уровня российского футбола и, как следствие, к более успешному выступлению национальных сборных на международной арене. Важно отметить, что подобная политика требует комплексного подхода и долгосрочного планирования, поскольку результаты от инвестиций в детско-юношеский футбол обычно проявляются не сразу, а спустя несколько лет. Тем не менее, сторонники данного подхода уверены, что именно такой путь является наиболее верным для достижения устойчивого развития российского футбола в долгосрочной перспективе. Проект приказа, предусматривающий ограничение количества иностранных игроков в заявке и на поле, призван стать одним из ключевых инструментов в реализации этой стратегии, создавая условия для более активного использования российского кадрового потенциала. Это также может способствовать снижению затрат клубов на приобретение и содержание иностранных футболистов, позволяя им перенаправить эти средства на другие нужды, такие как развитие инфраструктуры или молодёжные академии. Однако, остаётся открытым вопрос, насколько эффективно клубы смогут адаптироваться к новым условиям и будут ли они готовы вкладывать ресурсы в развитие собственных молодых игроков, или же данное ограничение приведёт лишь к снижению общего уровня конкуренции в чемпионате. Ответ на этот вопрос даст только время и дальнейшее развитие ситуации в российском футболе.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Жерсон: 0+0 в 12 матчах за «Крузейро», «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евроУ Жерсона, проданного «Зенитом» за 27+3 млн евро, нулевая статистика результативных действий (0+0) в 12 матчах за «Крузейро» в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей (включая чемпионат Минейро) и сделал две голевые передачи.

Read more »

Аналитик спрогнозировал рост спроса на ипотеку в РФ при ставке в 12%При ставке на уровне 12% и ниже в России возможно значительное увеличение спроса на ипотеку. Об этом 16 апреля рассказал генеральный директор компании «Баланс-Платформа» Евгений Сеньковский.«Более заметное оживление спроса на ипотеку возможно при уровне 12% и ниже», — заявил он «РИА Новости».

Read more »

Оправданный по делу о педофилии россиянин рассказал о коварстве бывшей женыРоссиянин Денис Голов, оправданный Верховным судом по обвинению в педофилии, намерен подать заявление на бывшую супругу, которая его оговорила и сфабриковала против него улики, на основании чего он получил 12,5 года лишения свободы.

Read more »

Главреда «Сапы» Джикаеву отправили в СИЗО до 12 июняCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Read more »

12-летний ребенок пострадал при атаке беспилотника в Курской области; последствия обстрелов в БелгородскойВ результате атаки украинского беспилотника в Беловском районе Курской области ранен 12-летний ребенок. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры и пострадавший скот. В Белгородской области двое мирных жителей получили ранения.

Read more »

Ударят огневые группы: объявлены новые меры по защите Петербурга от БПЛАНад Ленинградской областью 17 апреля сбили 12 дронов ВСУ.

Read more »