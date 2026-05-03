Пётр Чумаков: Времена естественных инфекций прошли, теперь вирусы могут создаваться искусственно

Академик РАН Пётр Чумаков, известный вирусолог и сын создателей вакцины от полиомиелита, рассказал о новых угрозах, связанных с искусственным созданием патогенных вирусов. Он также поделился своими взглядами на онкологию и роль иммунной системы в борьбе с раком.

В современном мире вирусология перестала быть исключительно естественной наукой. Сегодня, по мнению академика РАН Петра Чумакова, существуют силы, заинтересованные в создании новых патогенных вирусов. 3 мая известному российскому вирусологу исполнилось 75 лет, и накануне юбилея он поделился своими взглядами на современные угрозы в интервью «АиФ».

Петр Михайлович Чумаков — представитель легендарной научной династии. Его родители, Михаил Петрович Чумаков и Маргарита Константиновна Ворошилова, создали вакцину, которая помогла победить полиомиелит. С детства Петр был окружен научными дискуссиями, и уже в 8-м классе начал работать в вирусологической лаборатории. В дальнейшем он продолжил изучать вирусы в Первом медицинском институте под руководством известного вирусолога В.И.

Агола. В 1974 году Чумаков поступил в аспирантуру Института молекулярной биологии, где и работает по сей день. Одним из его ключевых достижений стало клонирование гена р53, играющего важную роль в защите от рака. В 1982 году он стал первым, кто смог это сделать.

Несмотря на международное признание, Петр Михайлович всегда оставался верен своей родине. Он работал в лабораториях в Англии и США, но продолжал сотрудничать с российскими коллегами. В 2012 году он полностью сосредоточился на работе в России, так как ситуация с наукой в стране улучшилась, а за рубежом ухудшилась. Во время пандемии COVID-19 комментарии Чумакова были особенно востребованы благодаря его независимой позиции и точным прогнозам.

Он предсказал скорый конец пандемии еще в ноябре 2021 года, когда появился штамм «омикрон». Ученый уверен, что этот штамм сыграл роль естественной вакцины, вытеснив более агрессивные варианты коронавируса. В интервью Чумаков высказал тревожные мысли о возможности создания искусственных патогенов. Он отметил, что сегодня ученые могут не только ослаблять вирусы для создания вакцин, но и усиливать их патогенные свойства.

Хотя точное происхождение SARS-CoV-2 до сих пор не установлено, версия о его искусственном происхождении является приоритетной. Это должно вызывать серьезную озабоченность, так как появились данные о том, что вирус обезьяньей оспы стал более заразным из-за изменений в нескольких нуклеотидах. Чумаков подчеркнул, что время, когда инфекции имели исключительно естественное происхождение, прошло. Он выразил опасения, что некоторые силы могут быть заинтересованы в создании новых патогенов для решения экономических и политических проблем.

Например, вместо дорогостоящей гонки вооружений можно создать дешевый вирус и вакцину от него, что может помочь в условиях мирового экономического кризиса. В настоящее время Чумаков сосредоточен на изучении онкологии. Несмотря на успехи в лечении рака, ученый отмечает, что в этой области наметился тупик. Новые препараты уничтожают раковые клетки, но некоторые из них мутируют и становятся устойчивыми к лекарствам, что приводит к рецидивам.

Чумаков считает, что рак развивается не из-за появления злокачественных клеток, а из-за сбоев в иммунной системе, которая должна их уничтожать. Он подчеркивает важную роль интерферона в активации иммунных клеток, способных распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Таким образом, вирусы могут играть ключевую роль в восстановлении противораковых механизмов иммунной защиты





