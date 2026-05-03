Head Topics

Пётр Чумаков: Времена естественных инфекций прошли, теперь вирусы могут создаваться искусственно

Наука И Технологии News

Пётр Чумаков: Времена естественных инфекций прошли, теперь вирусы могут создаваться искусственно
ВирусологияПётр ЧумаковИскусственные Патогены
📆5/3/2026 6:25 AM
📰aifonline
149 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 80% · Publisher: 68%

Академик РАН Пётр Чумаков, известный вирусолог и сын создателей вакцины от полиомиелита, рассказал о новых угрозах, связанных с искусственным созданием патогенных вирусов. Он также поделился своими взглядами на онкологию и роль иммунной системы в борьбе с раком.

В современном мире вирусология перестала быть исключительно естественной наукой. Сегодня, по мнению академика РАН Петра Чумакова, существуют силы, заинтересованные в создании новых патогенных вирусов. 3 мая известному российскому вирусологу исполнилось 75 лет, и накануне юбилея он поделился своими взглядами на современные угрозы в интервью «АиФ».

Петр Михайлович Чумаков — представитель легендарной научной династии. Его родители, Михаил Петрович Чумаков и Маргарита Константиновна Ворошилова, создали вакцину, которая помогла победить полиомиелит. С детства Петр был окружен научными дискуссиями, и уже в 8-м классе начал работать в вирусологической лаборатории. В дальнейшем он продолжил изучать вирусы в Первом медицинском институте под руководством известного вирусолога В.И.

Агола. В 1974 году Чумаков поступил в аспирантуру Института молекулярной биологии, где и работает по сей день. Одним из его ключевых достижений стало клонирование гена р53, играющего важную роль в защите от рака. В 1982 году он стал первым, кто смог это сделать.

Несмотря на международное признание, Петр Михайлович всегда оставался верен своей родине. Он работал в лабораториях в Англии и США, но продолжал сотрудничать с российскими коллегами. В 2012 году он полностью сосредоточился на работе в России, так как ситуация с наукой в стране улучшилась, а за рубежом ухудшилась. Во время пандемии COVID-19 комментарии Чумакова были особенно востребованы благодаря его независимой позиции и точным прогнозам.

Он предсказал скорый конец пандемии еще в ноябре 2021 года, когда появился штамм «омикрон». Ученый уверен, что этот штамм сыграл роль естественной вакцины, вытеснив более агрессивные варианты коронавируса. В интервью Чумаков высказал тревожные мысли о возможности создания искусственных патогенов. Он отметил, что сегодня ученые могут не только ослаблять вирусы для создания вакцин, но и усиливать их патогенные свойства.

Хотя точное происхождение SARS-CoV-2 до сих пор не установлено, версия о его искусственном происхождении является приоритетной. Это должно вызывать серьезную озабоченность, так как появились данные о том, что вирус обезьяньей оспы стал более заразным из-за изменений в нескольких нуклеотидах. Чумаков подчеркнул, что время, когда инфекции имели исключительно естественное происхождение, прошло. Он выразил опасения, что некоторые силы могут быть заинтересованы в создании новых патогенов для решения экономических и политических проблем.

Например, вместо дорогостоящей гонки вооружений можно создать дешевый вирус и вакцину от него, что может помочь в условиях мирового экономического кризиса. В настоящее время Чумаков сосредоточен на изучении онкологии. Несмотря на успехи в лечении рака, ученый отмечает, что в этой области наметился тупик. Новые препараты уничтожают раковые клетки, но некоторые из них мутируют и становятся устойчивыми к лекарствам, что приводит к рецидивам.

Чумаков считает, что рак развивается не из-за появления злокачественных клеток, а из-за сбоев в иммунной системе, которая должна их уничтожать. Он подчеркивает важную роль интерферона в активации иммунных клеток, способных распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Таким образом, вирусы могут играть ключевую роль в восстановлении противораковых механизмов иммунной защиты

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Вирусология Пётр Чумаков Искусственные Патогены Онкология Иммунная Система

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-03 09:25:15