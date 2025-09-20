Пётр Гуменник лидирует в короткой программе на отборе в Пекине

Российский фигурист Пётр Гуменник уверенно выиграл короткую программу на олимпийской квалификации в Пекине, показав выдающееся катание и претендуя на участие в Олимпийских играх.

Российский фигурист Пётр Гуменник продемонстрировал впечатляющее выступление в короткой программе на отборе в Пекин е, в рамках олимпийской квалификации. Гуменник приехал в Пекин , чтобы не только побороться за путевку на Олимпиаду, но и насладиться атмосферой столицы Китая. И, судя по всему, ему это удалось. Утренняя тренировка в 6:30 по местному времени и выступление в 10:14 нисколько не сказались на его концентрации и мастерстве.

Гуменник вышел на лёд максимально собранным и точным, продемонстрировав безупречное катание. За последние годы российское мужское одиночное катание пережило настоящий расцвет, и было крайне важно подтвердить свои лидирующие позиции в этой дисциплине. И Гуменник справился с этой задачей блестяще. Он с огромным отрывом завоевал малое золото в короткой программе, сделав серьезную заявку на участие в Олимпийских играх. Вся страна, и болельщики в особенности, были в восторге от его выступления. Не обошлось и без курьезов – Пётр выступал под вторым стартовым номером, что для него было достаточно необычно, учитывая его опыт выступлений во взрослом катании. Пётр, судя по его словам, был настроен решительно. Он скорректировал свою программу по сравнению с тем, что показывал на пристрелочных соревнованиях в Петербурге. Вместо четверных флипа и лутца было принято решение катать более стабильный сальхов, что, как показало время, было правильным решением. Перед выступлением было много раздумий, в том числе, как наиболее выгодно подать себя, чтобы произвести хорошее впечатление. Петр прислушивался к рекомендациям тренера, чтобы выбрать программу, которая максимально раскроет его грацию и внутреннюю наполненность. «Справился, сделал все элементы. Нет предела совершенству, но огромный молодец для первого официального, ещё и международного старта в сезоне и такого давления. Просто прекрасный прокат», – отметил тренер фигуриста. Важно отметить, что поддержку Гуменнику оказывали не только тренеры, но и болельщики. Болельщики со всех уголков России приехали в Пекин, чтобы поддержать своего кумира. На трибунах были замечены огромные баннеры в поддержку спортсмена, и его выступление сопровождалось невероятной атмосферой. Жюри высоко оценило выступление Петра, поставив ему 93,80 балла. Это результат, близкий к утопичному, но, учитывая ранний старт, он мог бы быть и выше. Предыдущий личный рекорд Гуменника составлял 91,84 балла, установленный на Мемориале Дениса Тена в 2021 году. Тогда программа была немного проще, и прокат не обошелся без ошибок, но и компоненты тогда были оценены выше. Тренер Гуменника, комментируя выступление, выразил удовлетворение результатом, но отметил, что есть к чему стремиться. Он акцентировал внимание на том, что небольшие потери на вращении и скорости, не позволяют бороться за самые высокие места с топовыми спортсменами, и что результат мог бы быть выше. После выступления Гуменника многие соперники не смогли преодолеть планку в 70 баллов. Многие фигуристы выступали без четверных, а некоторые даже без тройного акселя. Реальную конкуренцию Гуменнику в короткой программе попытались составить несколько фигуристов, но, к сожалению, им не удалось избежать ошибок. Украинский фигурист Кирилл Марсак, продемонстрировав хорошие элементы, не справился с непрыжковыми элементами. Турок Бурак Демирбога, ранее тренировавшийся у Этери Тутберидзе, допустил ошибки и не смог выполнить четверные прыжки. Армянский спортсмен Семен Данильянц сделал четверной тулуп, но и его прокат не был идеальным. Немецкий фигурист Георгий Рештенко, имевший амбициозные планы, сорвал два важных прыжковых элемента. В сильнейшей разминке француз Франсуа Пито продемонстрировал уверенный прокат без четверных, набрав более 80 баллов. Победитель юношеской Олимпиады Ким Хёнгём также показал неплохой результат





Пётр Гуменник Фигурное Катание Пекин Олимпийская Квалификация Короткая Программа

