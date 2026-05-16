Пять простых правил кибербезопасности: что необходимо сделать для защиты личных данных на сегодняшний день

📆5/16/2026 2:09 PM
📰RT на русском
Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в беседе с RT назвал несколько простых правил для обеспечения личной безопасности в цифровом мире. Он перечислил простые шаги, которые вы можете предпринять для защиты от мошенников и взломов.

«Регулярно меняйте пароль на «Госуслугах»; используйте длинные и сложные пароли, около 12 символов — разные для разных сайтов; комбинируйте буквы, цифры и специальные символы; избегайте очевидных паролей (имена, данные даты рождения); используйте разные пароли для разных ресурсов», — посоветовал специалист. Также стоит настроить двухфакторную аутентификацию для важных сервисов и обезопасить учётную запись на «Госуслугах».

«Настройте безопасный вход с подтверждением. Это означает, что, помимо пароля, вам нужно дополнительно подтвердить вход, например кодом из смс или кодом из мессенджера MAX. Подключите уведомления о входе на электронную почту. Вы получите письмо каждый раз, когда кто‑то входит в вашу учётную запись, в том числе вы сами.

Это позволит быстро узнать о взломе, если он произошёл. А также установите контрольный вопрос в личный кабинет. Помимо прочего, мобильные устройства и компьютеры можно защитить посредством регулярного обновления операционной системы и приложений, а также установки антивируса.

