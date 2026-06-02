В Германии 16-летний украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на машиниста поезда, ударив его по лицу и избив ногами. Инцидент произошёл на станции Оттендорф-Окрилла-Норд. Подросток задержан, при нём найден складной нож. Пострадали три человека.

В Германии произошёл инцидент с участием украинского подростка, который в состоянии алкоголь ного опьянения напал на машиниста поезд а. События развернулись 30 мая в земле Саксония, на станции Оттендорф-Окрилла-Норд.

Проводница регионального поезда RB33 заметила двух подростков, перебегающих железнодорожные пути, и сфотографировала их. Это вызвало агрессию со стороны 16-летнего украинца: во время поездки он начал приставать к проводнице, а когда на помощь пришёл машинист, подросток набросился на него. По данным полиции Дрездена, юноша ударил сотрудника железнодорожной компании по лицу, повалил на землю и начал избивать ногами. Вмешательство одного из пассажиров, который применил перцовый баллончик, заставило нападавшего выбежать из поезда.

Вскоре его задержали в лесном массиве неподалёку. При обыске у подростка нашли складной нож, запрещённый для свободного ношения в Германии, а алкотестер подтвердил состояние алкогольного опьянения. Второй подросток, также находившийся в нетрезвом виде, был задержан и передан социальной службе по делам несовершеннолетних. Самого 16-летнего нападавшего передали под ответственность матери.

В результате нападения пострадали три человека: машинист, проводница и один из пассажиров. Им оказана медицинская помощь. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. Отмечается, что подобные случаи агрессии среди несовершеннолетних вызывают обеспокоенность в немецком обществе, особенно на фоне роста числа беженцев.

Ранее сообщалось, что после сокращения социальных выплат и медицинской помощи украинцам в Польше, поток беженцев в ФРГ может значительно возрасти. Это создаёт дополнительную нагрузку на социальные службы и правоохранительные органы Германии, которые уже сталкиваются с проблемами интеграции и профилактики правонарушений среди молодёжи. Власти призывают родителей уделять больше внимания воспитанию детей и контролю за их поведением, особенно в общественных местах. Инцидент в Саксонии стал очередным напоминанием о необходимости ужесточения мер безопасности на транспорте.

Железнодорожные компании Германии рассматривают возможность увеличения числа сотрудников охраны и установки дополнительных камер видеонаблюдения. Также обсуждается вопрос о введении более строгих наказаний за нападения на персонал поездов. Эксперты отмечают, что подобные происшествия могут негативно сказаться на имидже украинских беженцев в Германии, которые в большинстве своём законопослушны и стремятся к интеграции. Однако единичные случаи агрессии создают напряжённость в обществе.

Полиция Дрездена напоминает, что нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и ношение запрещённых предметов, таких как ножи, являются административными правонарушениями, а нападение на человека - уголовным преступлением. Подростку грозит уголовная ответственность, несмотря на его возраст. Расследование продолжается





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