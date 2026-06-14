Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на рост антиукраинских настроений в Польше из-за политики официальной Варшавы по поддержке Киева. Сенатор также отметил давление на президента Польши со стороны ЕС и распространение украинских флагов на фоне исторических разногласий.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что польские власти, стремление поддерживать киевский режим, зашли слишком далеко, что, по его словам, очевидно многим.

В своём Telegram-канале сенатор Пушков обратил внимание, что на фоне шагов официальной Варшавы в Польше заметно выросли антиукраинские настроения. Он отметил, что премьер-министр Польши Дональд Туск старательно закрывает глаза на героизацию приспешников Гитлера на Украине, однако это не остаётся незамеченным для поляков. По словам парламентария, президент Польши Кароль Навроцкий, после скандала вокруг Украины, сделал несколько резких заявлений, но с тех пор в основном 'молчит в тряпочку'.

Пушков подчеркнул, что влияние Навроцкого на текущую политику Польши сейчас не прослеживается, и предположил, что на него могло оказать давление руководство Евросоюза. Сенатор также указал на то, что на зданиях в Польше рядом с польскими флагами часто размещаются украинские, хотя 'в Киеве с помпой хоронят убийц поляков'. Он назвал эту ситуацию дикой, поскольку потомки жертв вывешивают флаги, освящающие прославление убийц их предков. По мнению Пушкова, премьеру Туску это явно нравится, но растёт число тех, кто считает такой подход позорным.

Напомним, ранее, 10 июня, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отношение Киева к вопросам исторической памяти может привести к осложнению отношений с Варшавой. Он подчеркнул, что 'нет хорошего будущего' без памяти, уважения к чувствам и традициям поляков, а также без поминовения жертв геноцида польского народа украинскими националистами. Таким образом, в польском обществе растёт недовольство политикой поддержки Украины, что отражается на внутриполитической ситуации и отношениях между странами





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